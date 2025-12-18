Home » Il Campo » Calciomercato

Cagliari, idea Lucca per l’attacco: ipotesi prestito di sei mesi dal Napoli (Schira)

Un giorno sembra destinato a restare al Napoli, quello dopo appare già con un piede fuori dalla città. Per il momento, però, si tratta soltanto di un semplice sondaggio.

Napoli lucca

Mg Udine 14/12/2025 - campionato di calcio serie A / Udinese-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Lorenzo Lucca

Lorenzo Lucca già via da Napoli? Il Cagliari si muove sul mercato in vista della seconda parte di stagione e ha avviato i primi contatti con il Napoli per Lorenzo Lucca: sul tavolo l’ipotesi di un prestito di sei mesi per rinforzare l’attacco rossoblù.

Lucca al Cagliari

Scrive Nico Schira su X:

“Il Cagliari ha chiesto informazioni al Napoli per l’attaccante Lorenzo Lucca con la formula del prestito di sei mesi”.

 

 

 

Il presidente dell’Udinese: «Lucca deve avere tempo, non credo che lasci il Napoli a gennaio»

A pochi giorni dall’apertura del mercato di gennaio c’è fermento per la possibile parte di Lucca dal Napoli. Oggi il presidente dell’Udinese, Franco Soldati,  ha parlato a Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria contro gli azzurri di domenica per 1-0:«I giocatori si integrano ad Udine in un modo perfetto, Zaniolo sta ripagando la fiducia che gli è stata data da tutti noi con gli interessi, la partita che ha fatto ieri è stata notevole. Ieri abbiamo giocato una partita perfetta, dal punto di vista fisico e tecnico, poche volte ho visto l’Udinese giocare così bene, da tempo non la vedevo giocare così: siamo usciti tutti dal campo molto soddisfatti. In questi periodi si comincia a far sentire la stanchezza, il bisogno di turnover e dare ai giocatori il giusto riposo, il Napoli ha diverse competizioni e quindi per noi è più semplice riposare.

A Lucca va dato il giusto tempo perché possa giocare e crescere, deve avere il giusto tempo per inserirsi e sarà un calciatore importantissimo per il Napoli. Per me non partirà nel mese di gennaio e rimarrà in azzurro».

