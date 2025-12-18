Cagliari, idea Lucca per l’attacco: ipotesi prestito di sei mesi dal Napoli (Schira)
Un giorno sembra destinato a restare al Napoli, quello dopo appare già con un piede fuori dalla città. Per il momento, però, si tratta soltanto di un semplice sondaggio.
Lorenzo Lucca già via da Napoli? Il Cagliari si muove sul mercato in vista della seconda parte di stagione e ha avviato i primi contatti con il Napoli per Lorenzo Lucca: sul tavolo l’ipotesi di un prestito di sei mesi per rinforzare l’attacco rossoblù.
Lucca al Cagliari
Scrive Nico Schira su X:
“Il Cagliari ha chiesto informazioni al Napoli per l’attaccante Lorenzo Lucca con la formula del prestito di sei mesi”.
#Cagliari have asked info for #Napoli’s striker Lorenzo #Lucca on a 6-months loan. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 17, 2025
Il presidente dell’Udinese: «Lucca deve avere tempo, non credo che lasci il Napoli a gennaio»
A Lucca va dato il giusto tempo perché possa giocare e crescere, deve avere il giusto tempo per inserirsi e sarà un calciatore importantissimo per il Napoli. Per me non partirà nel mese di gennaio e rimarrà in azzurro».