Salah non convocato per la Champions. Il Liverpool la considera la scelta migliore per il club e il calciatore

Era nell’aria l’esclusione dalla trasferta Champions di Milano per Momo Salah. È arrivata la conferma del Liverpool senza motivarla, ma spiegando che sono state prese in accordo con l’allenatore. È chiaro che i motivi sono da ricercare nell’attacco del calciatore proprio nei confronti di Slot: «Per me non è accettabile stare in panchina. Ho fatto così tanto per questo club. Non devo lottare ogni giorno per la mia titolarità perché me la sono guadagnata. Avevo un buon rapporto con l’allenatore. All’improvviso non abbiamo più un rapporto. La società mi ha fatto grandi promesse in estate, e finora sono stato in panchina per tre partite. Tutto quello che posso chiedere è di mantenere le promesse».

Il Telegraph scrive

“Mohamed Salah è stato lasciato fuori squadra dal Liverpool nella gara contro l’Inter a seguito dell’intervista bomba in cui ha criticato il club.

Il Liverpool ha preso la decisione in consultazione con il manager Arne Slot, che si ritiene sostenga pienamente la decisione.

Salah ha affermato dopo il pareggio per 3-3 al Leeds United che il suo rapporto con Slot si era rotto dopo essere stato lasciato in panchina per tre partite consecutive.

Il Liverpool ora crede che un breve periodo lontano dalla squadra sia nel migliore interesse di Salah, della squadra e del club nel suo insieme.

Ora ci devono essere grandi domande sul fatto che Salah giocherà di nuovo per il club. L’egiziano, che si è allenato come al solito lunedì mattina, si recherà alla Coppa d’Africa dopo la partita casalinga di sabato con Brighton”.

Per il quotidiano inglese il suo futuro potrebbe nella Saudi Pro League se dovesse lasciare il Liverpool a gennaio, o la prossima estate, con Al-Hilal e Al-Ittihad interessati a metterlo sotto contratto.

Solo due giorni fa Salah aveva dichiarato: «Ho detto ai miei genitori: venite alla partita del Brighton. Non so se giocherò o no, ma mi divertirò. Sarò ad Anfield per salutare i tifosi e andare alla Coppa d’Africa. Non so cosa succederà quando sarò lì».

Ancora: «Posso fare un esempio? È sciocco, ma mi dispiace. Ricordo che un po’ di tempo fa Harry Kane non segnava da dieci partite. I media dicevano: Oh, Harry segnerà di sicuro. Quando si tratta di Mo, tutti dicono: Deve stare in panchina. Mi dispiace Harry!».

Concludendo: «Sono stato in questo club e ho segnato più di chiunque altro in questa generazione da quando sono arrivato in Premier League. Se fossi da qualche altra parte, tutti andrebbero dai media e difenderebbero il giocatore. Sono l’unico in questa situazione...»