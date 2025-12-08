Salah escluso dal Liverpool, non ci sarà a Milano in Champions League (Hawkins)

Imperversa il caso Salah a Liverpool. L’egiziano non partirà per la trasferta di Champions contro l’Inter, stando a quanto riporta il giornalista Fabrice Hawkins. Altri media inglesi parlano di una decisione non ancora del tutto presa ma che è in via di definizione: Slot non ha intenzione di portare con sé il calciatore dopo le sue esternazioni sull’assenza totale di rapporto col mister.

Salah non partirà per Milano, è stato messo fuori rosa da Slot

Di seguito il post di Fabrice Hawkins a certificare l’assenza a Milano del calciatore:

🚨🔴 Exclusive Moahmed Salah out of Liverpool squad. He is not travelling to Italy for the game against Inter. Decision made by the board and Arne Slot pic.twitter.com/fFVm6ehxxw — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 8, 2025

Momo se l’aspettava. Aveva dichiarato di non avere più alcun rapporto con Slot (da tre partite era stato messo in panchina, escluso dai titolari):

«Per me non è accettabile stare in panchina. Ho fatto così tanto per questo club. Non devo lottare ogni giorno per la mia titolarità perché me la sono guadagnata. Avevo un buon rapporto con l’allenatore. All’improvviso non abbiamo più un rapporto. Ho detto a mia madre di venire a vedere la prossima partita in casa col Brighton: voglio salutare i tifosi, sarò sempre sostenitore del Liverpool. Poi vado in Coppa d’Africa, e vediamo cosa succede. La società mi ha fatto grandi promesse in estate, e finora sono stato in panchina per tre partite. Tutto quello che posso chiedere è di mantenere le promesse».