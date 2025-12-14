Salah e Liverpool, il lungo addio: ieri gli occhi erano tutti per lui ma l’uomo copertina è stato Ekitike (Athletic)

La leggenda non è in discussione ma oggi non è più il perno del Liverpool. Il saluto allo stadio fine partita. Magari tornerà dopo la Coppa d'Africa ma qualcosa si è incrinato.

Mohamed Salah e il Liverpool sono arrivati a un punto di svolta. Il rapporto tra il campione egiziano e il club di Anfield non è più intoccabile. Le scelte di Arne Slot, l’età che avanza (33 anni) e una nuova struttura offensiva ridisegnano il ruolo di Salah. Per la prima volta dal 2017, Salah non è intoccabile. La sua leggenda ad Anfield non è in discussione, perché nulla può cancellare i gol, i trofei e le immagini lasciate in eredità. Ma la leggenda non garantisce un posto fisso. Lo scrive The Athletic

I murales di Anfield raccontano le leggende cui si perdona anche un finale burrascoso

Le strade attorno allo stadio sono decorate da murales dedicati agli eroi del Liverpool, passati e presenti. Quello dedicato a Mohamed Salah è un’opera straordinaria dell’artista locale John Culshaw, che raffigura Salah mentre celebra due dei 250 gol segnati con il Liverpool. Uno ricorda il pallonetto al Manchester City nel quarto di finale di Champions League 2018; l’altro la camminata tra il fumo rosso dopo il gol nel derby di Merseyside a Goodison Park nel 2021.

Dall’Egitto ad Anfield: Salah un’icona del Liverpool

Athletic continua

Contro il Brighton c’è stato il ritorno del figliol prodigo:

Per quanto l’occhio fosse attratto da Salah, ieri sembrava un attore non protagonista. Fin dall’inizio contro il Brighton, Ekitike è stato l’uomo copertina (alla fine ha segnato la doppietta che ha dato il 2-0 ai Reds). Ha segnato due gol a Leeds sabato scorso e altri due qui, ognuno dei quali ha mostrato diverse caratteristiche del suo repertorio. E quando si ha, in Ekitike, un tipo diverso di centravanti – diverso da Firmino, diverso da Darwin Nunez, diverso dal compianto Diogo Jota – la dinamica dell’attacco cambia. Wirtz sembra sempre più sintonizzato sulla lunghezza d’onda del francese, ma resta da vedere se Salah, in questa fase della sua carriera, abbia l’energia o l’inclinazione per adattarsi a un sistema costruito attorno al servizio di un altro centravanti anziché ottimizzare i propri enormi poteri (seppure in declino).

Salah ha lavorato duramente sabato. Su un contropiede del Brighton nel primo tempo, ha recuperato più veloce di qualsiasi dei suoi compagni di squadra. È difficile incolpare Salah per questo, ma il lato destro del Liverpool è stato probabilmente quello più vulnerabile. Ma Slot è rimasto soddisfatto del contributo di Salah al successo. Ha servito anche l’assist per il secondo gol di Ekitike da un angolo al minuto 60, e ha creato diverse occasioni per gli altri, oltre a un’opportunità che non è riuscito a convertire in rete su passaggio di Chiesa.

Al fischio finale, Salah ha indugiato molto più a lungo del solito per applaudire i tifosi in tutte e quattro le tribune. È stata la sensazione di un saluto. Ma era davvero la fine? O era più come un riconoscimento in vista della partenza per la Coppa d’Africa? Sembrava più questo.

Slot ha detto che si aspetta Salah a gennaio dopo il torneo e che non c’è “alcun problema da risolvere” ma alcune delle sue risposte sono state un po’ più equivoche. Allo stesso modo, i social media di Salah hanno condiviso il filmato di quelle scene al fischio finale senza ulteriori commenti.

Quel che è certo, è che siamo entrati nella fase finale della carriera di Salah a Liverpool. Sia che una separazione avvenga nelle prossime settimane, alla fine di questa stagione, o con la scadenza del suo contratto a giugno 2027 o ancora – molto improbabile – dopo il 2027. Gli eventi della scorsa settimana hanno segnato un cambiamento nel rapporto.

Per la prima volta da quando è arrivato nel Merseyside nell’estate 2017, Salah non è più un intoccabile. (…) Lo status di leggenda non è in discussione.