Il Liverpool vince con Salah in campo dal 26esimo che alla fine scoppia in lacrime sotto la Kop

Il Guardian racconta Liverpool-Brighton e l'apporto di Salah alla vittoria con l'assist del secondo gol: "il comportamento del Liverpool, dell’allenatore e del giocatore ha mostrato la capacità di andare oltre un episodio poco edificante"

Nell’analisi pubblicata dal Guardian, l’attenzione è tutta su Mohamed Salah, protagonista al ritorno in campo del Liverpool contro il Brighton. Dopo giorni di speculazioni su un possibile addio, l’attaccante egiziano ha risposto assistendo Hugo Ekitiké e contribuendo al 2-0 finale. Al termine del match, non sono mancate l’emozioni.

Salah ritorna ad Anfield tra gli applausi: i dettagli

Si legge sul Guardian:

“La famiglia di Mohamed Salah era presente per quella partita che il calciatore aveva definito come un possibile addio al Liverpool. Richiamato in squadra e inserito da Arne Slot al 26° minuto, l’egiziano non ha dato molti segnali in tal senso, ma l’atmosfera di Anfield era chiara: “Non può finire così, Mo”.

Gli occhi di Salah si sono riempiti di lacrime mentre applaudiva la Kop al fischio finale, dopo una vittoria meritata sul Brighton. Al di là di questo, il comportamento del Liverpool, dell’allenatore e del giocatore ha mostrato la capacità di andare oltre un episodio poco edificante. Hugo Ekitiké avrebbe normalmente rubato la scena segnando due gol contro un Brighton poco incisivo, ma Slot può trarre grande incoraggiamento dai due clean sheet consecutivi mantenuti dalla squadra, solo la terza volta in stagione.

Dopo il compromesso raggiunto venerdì tra l’allenatore dei Reds e uno dei più grandi giocatori della storia del club, l’attenzione era tutta sulla risposta di Salah. La prestazione non ha deluso, nonostante un’occasione clamorosa mancata su assist di Federico Chiesa e il non riuscire a servire Andy Robertson in area nel finale. Chiaramente c’è ancora margine di crescita, e sarà necessario trovare una soluzione prima che Salah parta per la Coppa d’Africa.”

Liverpool-Brighton: il report del match

Il gol fulmineo di Ekitiké (realizzato dopo 46 secondi) ha avuto però un impatto che andava oltre la semplice dinamica della partita. Considerando l’attenzione pre-partita su Salah e le possibili evoluzioni della vicenda con o senza di lui, era fondamentale spostare il focus sul campo. Un avvio aggressivo combinato con un errore costoso di Yankuba Minteh ha permesso di farlo.

Quando Gomez è rimasto infortunato al 25° minuto, Slot ha richiamato Salah dalla panchina. La sua presenza in panchina non sorprendeva, visto il miglioramento dei risultati senza di lui, ma l’ingresso anticipato ha dato a tutti la possibilità di superare la vicenda prima della partenza di Salah per l’Africa. L’attaccante è entrato tra gli applausi e ha risposto con una prestazione energica e altruista. Ha quasi creato il secondo gol per Mac Allister al primo pallone toccato e ha fornito il suo terzo assist in Premier League della stagione per sedare il tentativo di rimonta del Brighton. Salah ha guadagnato un corner dopo che Verbruggen ha respinto un suo tiro, e dalla battuta Ekitiké è salito indisturbato sul secondo palo per segnare. L’egiziano ha indicato la Kop durante la celebrazione.