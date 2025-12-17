Ronaldo è ovunque, dalla Casa Bianca al cinema: ora investe nelle arti marziali miste

Cristiano Ronaldo è in tour, ormai. Fa l’ambasciatore dell’Arabia Saudita alla Casa Bianca, si dà al cinema, e ora investe nelle arti marziali miste, la MMA. D’altra parte se Pogba può investire nelle corse di cammelli, vale un po’ tutto.

E dunque, scrive il Mundo Deportivo che “Cristiano Ronaldo ha fatto un passo avanti nei suoi investimenti multisport ed è diventato azionista di The Way of Warriors FC (WOW FC) , una competizione spagnola di cui Ilia Topuria è anche uno dei principali azionisti.

“Non avremmo potuto scegliere nessuno di meglio; questo convalida il nostro progetto”, afferma Arturo Guillén, presidente del WOW FC, in un’intervista. Il presidente vede Cristiano Ronaldo come “il passo definitivo per far sì che le MMA diventino mainstream”.

Sebbene l’importo dell’investimento non sia stato reso noto, Giullén riconosce che si tratta di una somma “significativa” , che lo rende “un partner chiave all’interno dell’azienda”. “Vuole essere molto coinvolto e attivo nel progetto”, aggiunge il dirigente.

“Le MMA stanno suscitando un notevole interesse tra personaggi noti in tutto il mondo. WOW FC, ad esempio, ha ricevuto offerte di investimento da ex calciatori come Radamel Falcao e Mario Suárez . “L’ascesa di Ilia è stata fondamentale; è la più grande star mondiale delle MMA, proprio come Cristiano Ronaldo, che suscita interesse non solo per la sua portata, ma anche per la qualità del suo messaggio”, spiega il presidente.

Dal punto di vista commerciale, WOW FC si è prefissato l’obiettivo a medio termine di organizzare fino a 40 eventi per anno solare. Solo nel 2025, la competizione ha già ospitato dodici eventi , due in più rispetto a quanto inizialmente previsto. Si è svolta in città come Bilbao, Madrid, Siviglia, Alicante, Marbella e Vitoria, e altre grandi città come Barcellona, ​​Oviedo, La Coruña, Valladolid, Cordova, Minorca e le Isole Canarie sono sulla sua tabella di marcia”.