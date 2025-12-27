Ricordate la Ferrieri Caputi? È stata eletta miglior arbitro donna del mondo, eppure in Serie A non arbitra mai

La Gazzetta: "Le 8 presenze nella Serie A ’23-24 sono scese a 2 nel torneo scorso e sono ancora ferme a 0 in quello in corso. Nei test atletici regge il confronto coi colleghi uomini, con sommo fastidio di questi ultimi. Dove sono le pari opportunità?"

Maria Sole Ferrieri Caputi, 35 anni, arbitro livornese, è stata eletta miglior arbitro donna al mondo dalla Iffhs (Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio). Nonostante questo, è ormai una desaparecidos in Serie A. Il pezzo di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport.

Lo strano caso della Ferrieri Caputi: i dettagli

C’è qualcosa di italiano in cima a una classifica mondiale del pallone: ha 35 anni, è nata a Livorno, due lauree, si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro. La Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio (Iffhs) l’ha appena eletta miglior arbitro donna del mondo, 4 voti in più della francese Stephanie Frappart, nume del ruolo, prima a dirigere una finale di Supercoppa europea (’19) e una partita di un Mondiale maschile (’22). Ma anche la nostra Ferrieri Caputi ha fatto storia: prima a fischiare in Serie A (Sassuolo-Salernitana, ’22), prima dell’Aia a dirigere nazionali maschili (Germania-Perù, ’23), prima a guidare una terna tutta femminile in A (Inter-Torino, ’24).

Però le 8 presenze nella Serie A ’23-24 sono scese a 2 nel torneo scorso e sono ancora ferme a 0 in quello in corso. Eclissi di Maria Sole. Perché? Non ricordiamo suoi strafalcioni particolari, mentre in questa prima parte di torneo ci è toccato di tutto, anche un fuorigioco fischiato su rinvio dal fondo. Non vediamo schiere di Collina che sbarrino l’accesso al campo all’arbitro donna, eletto numero uno al mondo. Ci raccontano che nei test atletici la Caputi regga il confronto dei colleghi maschi con fastidio dei medesimi. Il sospetto è che nello sport, governato da 48 presidenti federali uomini e 2 donne, la pari opportunità continui ad assomigliare al mostro di Loch Ness: tanti ne parlano, nessuno la vede.

Ironia della sorte, la Ferrieri Caputi sarà quarto uomo nel match tra Cremonese e Napoli in scena domani alle 15:00 allo Zini.