Repubblica: Buongiorno è stato escluso dalla formazione titolare nelle due gare di Supercoppa perché era reduce da prestazioni negative contro Benfica e Udinese

Buongiorno e Gutierrez potrebbero essere le novità del Napoli a Cremona

Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, scrive della possibile formazione del Napoli domani a Cremona. Le novità di formazione rispetto alla Supercoppa potrebbero essere rappresentate da Buongiorno (che è stato temporaneamente scalzato da Juan Jesus) e da Gutierrez.

Scrive Repubblica Napoli:

Si va verso la conferma del blocco che ha battuto il Bologna in finale, ma qualche novità potrebbe esserci. In difesa è forte la candidatura di Buongiorno in difesa: l’ex granata è stato escluso dalla formazione titolare nelle due gare di Supercoppa perché era reduce da prestazioni negative contro Benfica e Udinese. L’obiettivo è riprendersi la maglia da titolare in un momento decisivo per l’annata del Napoli. Juan Jesus ha fatto bene, quindi Conte deciderà oggi su chi puntare definitivamente. C’è un altro dubbio sulla fascia sinistra: Spinazzola potrebbe rifiatare e lasciare il posto a Miguel Gutierrez, ormai recuperato dall’infortunio alla caviglia. Conte pensa pure all’inserimento di Lang, al posto di Elmas che però garantisce grande equilibrio tattico.

Il macedone è tornato a giocare nella posizione che preferisce a Riad: «A me piace agire dietro la punta – ha spiegato a radio Crc – ed in questo periodo mi sto muovendo di più nella mia posizione. La Cremonese? Ha conquistato punti importanti contro grandi squadre. Dobbiamo essere concentrati. È l’ultima partita del 2025 e bisogna fare attenzione».