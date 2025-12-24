Ancelotti aveva avvertito tutti del declino del Real Madrid, Xabi Alonso è in agonia da settimane (El Paìs)

Il declino di Xabi Alonso è rappresentato dai tre giovani che dovevano essere le figure chiave: Huijsen, Guler e Mastantuono. E poi l'incidente Vinicius

Già avvertito da Ancelotti mesi fa, la discesa del Real Madrid continua. E Xabi Alonso non riesce a porvi rimedio. Ne parla El Paìs in apertura questa mattina, sottolineando come dopo 16 mesi dalle avvisaglie notate da Carlo si stia facendo ben poco per rimettere insieme i pezzi, anzi. Le situazioni complesse non mancano: a partire dalla gestione di Vinicius, passando per Guler e Huijsen ma soprattutto sulla difesa. Almeno questo è quello che pensano in Spagna (il Real è comunque secondo in classifica ndr).

Si legge così sul quotidiano spagnolo:

“La scorsa stagione , Carlo Ancelotti avvertì subito il suo staff tecnico che non ci sarebbe stato nulla da fare se l’impegno difensivo dei giocatori fosse rimasto così basso. Non era solo una sensazione o l’intuizione di un uomo che aveva visto tutto, ma una conclusione tratta dai dati in possesso dello staff tecnico. […] Sedici mesi dopo l’avvertimento di Carletto, il Real Madrid è entrato in caduta libera, vittima della mancanza di quell’atteggiamento, oltre che di un calcio scadente e di una chimica interna inadeguata. […]

Alonso, un basco serio, meticoloso e un po’ distaccato, ha cercato di mantenere un atteggiamento riservato; tuttavia, le sue parole hanno finito per rivelare la vera natura della squadra. Nei primi mesi, ha parlato di una squadra in costruzione, della necessità di impegno, di difendere l’undici titolare, di flessibilità con i sistemi e di meritocrazia. Quel piano si è materializzato a malapena, in misura maggiore o minore, per alcuni mesi, finché l’incidente di Vinicius al Clásico non ha aperto un nuovo capitolo. […] Il recente declino è ben illustrato dai tre giovani giocatori che sono stati figure chiave in quelle fasi iniziali: Huijsen è apparso debole, Güler si è perso a centrocampo dopo il ritorno in forma di Bellingham e Mastantuono. […]

Molti dei problemi attuali, anche se non tutti, sono condivisi con l’ultima stagione di Ancelotti, ma il deterioramento si è accelerato. Carletto, nonostante il suo pessimismo, è riuscito a guadagnare tempo fino a quando, seppur indebolito, ha patteggiato un’uscita amichevole a giugno. Al contrario, Alonso, che come l’italiano non ha ricevuto rinforzi a centrocampo, è rimasto in agonia per settimane. […]

I progressi che sarebbero potuto emergere tra giugno e ottobre sono svaniti con l’autunno e la crisi innescata dall’affronto di Vini. Nell’ultima settimana, il Madrid è riuscito a vincere solo contro Talavera e Siviglia, con due gol su rigore, una punizione e un altro per un errore del portiere nato a Toledo”.