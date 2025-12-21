Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Mbappé al Real sta mettendo in ombra tutti, persino Vinicius che ora viene fischiato (As)

"Il Real era indeciso tra il francese e Haaland, i fatti gli hanno dato ragione: Kylian ha segnato 29 gol in 24 partite. Vinicius unico neo, anche contro il Siviglia nessuna riconciliazione col tifo"

Cc Madrid 19/02/2025 - Champions League / Real Madrid-Manchester City / foto Cesar Cebolla/Image Sport nella foto: esultanza gol Kylian Mbappe'

Come riporta Diario As, Mbappé al Real Madrid sta distruggendo ogni record. L’ex Psg a segnato 29 gol in 24 partite, in Champions ne ha 3 in più di Haaland considerato il suo “rivale”, nonché la seconda scelta dei Blancos qualora non fosse arrivato il francese. Che si attesta sempre di più tra i migliori della storia proporzionatamente alla sua età almeno in senso realizzativo.

Mbappé l’uomo dei record, sta mettendo in ombra Haaland ma pure Vinicius (As)

Ne scrive così il quotidiano spagnolo:

Il fenomenale record di Mbappé è praticamente la migliore notizia per il Real Madrid nel 2025. Ciò che conta è cosa significherà se manterrà questo trend nel 2026, più che il passato. Ha segnato 29 gol in 24 partite in questa stagione, con una media di 1,2 a partita, il che è davvero notevole. […] In Champions League, ha tre gol di vantaggio su Haaland, il suo principale punto di riferimento.

Questa è proprio la prova che il Real Madrid, quando ha dovuto scegliere tra la stella francese e il cyborg norvegese nel 2022, ha fatto la scommessa giusta. Hanno aspettato Kylian, e il risultato è chiaro. Mbappé non solo ha segnato 22 gol in più di Erling quest’anno solare, ma è anche più efficace […] Mbappé può mettere un record come quello di Cristiano sotto l’albero, avvolto nella carta, e Xabi può godersi il marzapane, ma il neo è Vinicius. […] le immagini mostrate mentre rideva a crepapelle dopo il secondo gol casalingo a Talavera non hanno fatto altro che aumentare la tensione, e l’atmosfera contro il Siviglia non ha migliorato le cose. […]

La cosa più difficile per Vini era che avrebbe potuto sicuramente ricevere qualche applauso, un gesto di riconciliazione. Ma Mbappé non gli ha reso alcun favore […] Si vedeva, perché voleva provare tutto da solo: il francese ha tirato nove volte, quattro dei quali nello specchio della porta, con uno che ha colpito la traversa.

Per Kylian, non si è trattato di un record insignificante. Ha già chiarito che punta al record teoricamente irraggiungibile di Cristiano (450 gol) al Real Madrid. A ottobre, ha confessato a Universo Valdano che la sua missione è “far sognare la gente su di me come hanno fatto con Cristiano”. Ecco perché ha insistito per giocare l’intera partita a Talavera”

