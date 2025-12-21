Mbappé al Real sta mettendo in ombra tutti, persino Vinicius che ora viene fischiato (As)

"Il Real era indeciso tra il francese e Haaland, i fatti gli hanno dato ragione: Kylian ha segnato 29 gol in 24 partite. Vinicius unico neo, anche contro il Siviglia nessuna riconciliazione col tifo"

Come riporta Diario As, Mbappé al Real Madrid sta distruggendo ogni record. L’ex Psg a segnato 29 gol in 24 partite, in Champions ne ha 3 in più di Haaland considerato il suo “rivale”, nonché la seconda scelta dei Blancos qualora non fosse arrivato il francese. Che si attesta sempre di più tra i migliori della storia proporzionatamente alla sua età almeno in senso realizzativo.

Mbappé l’uomo dei record, sta mettendo in ombra Haaland ma pure Vinicius (As)

Ne scrive così il quotidiano spagnolo:

“Il fenomenale record di Mbappé è praticamente la migliore notizia per il Real Madrid nel 2025. Ciò che conta è cosa significherà se manterrà questo trend nel 2026, più che il passato. Ha segnato 29 gol in 24 partite in questa stagione, con una media di 1,2 a partita, il che è davvero notevole. […] In Champions League, ha tre gol di vantaggio su Haaland, il suo principale punto di riferimento.

Questa è proprio la prova che il Real Madrid, quando ha dovuto scegliere tra la stella francese e il cyborg norvegese nel 2022, ha fatto la scommessa giusta. Hanno aspettato Kylian, e il risultato è chiaro. Mbappé non solo ha segnato 22 gol in più di Erling quest’anno solare, ma è anche più efficace […] Mbappé può mettere un record come quello di Cristiano sotto l’albero, avvolto nella carta, e Xabi può godersi il marzapane, ma il neo è Vinicius. […] le immagini mostrate mentre rideva a crepapelle dopo il secondo gol casalingo a Talavera non hanno fatto altro che aumentare la tensione, e l’atmosfera contro il Siviglia non ha migliorato le cose. […]

La cosa più difficile per Vini era che avrebbe potuto sicuramente ricevere qualche applauso, un gesto di riconciliazione. Ma Mbappé non gli ha reso alcun favore […] Si vedeva, perché voleva provare tutto da solo: il francese ha tirato nove volte, quattro dei quali nello specchio della porta, con uno che ha colpito la traversa.

Per Kylian, non si è trattato di un record insignificante. Ha già chiarito che punta al record teoricamente irraggiungibile di Cristiano (450 gol) al Real Madrid. A ottobre, ha confessato a Universo Valdano che la sua missione è “far sognare la gente su di me come hanno fatto con Cristiano”. Ecco perché ha insistito per giocare l’intera partita a Talavera”