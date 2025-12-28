Ravaglia di nuovo protagonista in negativo del Bologna, regala l’1-1 al Sassuolo: rossoblù ora settimi
Fatale un errore del portiere del Bologna nel derby emiliano, come fu in Supercoppa col Napoli; Muharemovic ne approfitta. Fabbian a segno per i rossoblù.
Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo termina 1-1. Per gli uomini di Italiano a segno Fabbian; Muharemovic la pareggia.
Bologna-Sassuolo termina 1-1
Prestazione di personalità da parte dei neroverdi, mentre i rossoblù non riescono a penetrare più di tanto la difesa della squadra di Fabio Grosso.
Al 31esimo Idzes e Cande salvano sulla linea di porta un tiro di Dallinga, evitando l’1-0 rossoblù. Rete che però arriva per i padroni di casa al 47esimo, quando Zortea serve Fabbian in area di rigore e il tiro del centrocampista viene deviato da Muharemovic, mandando fuori tempo il portiere Muric. Fabbian non segnava dallo scorso 16 marzo in Serie A.
Al 63esimo arriva il pareggio del Sassuolo. Corner battuto da Laurienté, Ravaglia sbaglia completamente l’uscita, e proprio Muharemovic mette la palla in rete con un colpo di testa. Fadera al 76esimo si divora il raddoppio dopo un’ingenuità di Lucumi; a tu per tu col portiere, l’esterno fallisce mandando il pallone fuori.
Il Bologna ora è settimo in classifica a -6 dal quarto posto (ma con una partita in meno rispetto alla Juventus). Il Sassuolo, invece, supera Cremonese e Udinese e continua la scalata verso la salvezza in Serie A.