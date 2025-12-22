A Italia1: «Il Napoli ha overperformato. Neres in giornata di grazia. Ravaglia ha fatto grandi cose nella partita precedente, ha avuto un mezzo infortunio sul pallone del 2-0»

Italiano: «Potevamo riaprirla con Ferguson. Potevamo portarla fino alla fine, poi poteva accadere qualcosa»

Vincenzo Italiano ai microfoni di Italia1:

Bicchiere mezzo pieno

«Hai detto bene, ci abbiamo provato, abbiamo fatto il possibile contro una squadra che ha overperformato con tutti e con Neres in giornata di grazia. Nel secondo tempo Ferguson ha avuto palla per riaprire forse la partita. Napoli ha giocato una grande partita. Poi abbiamo dato tutto, dovevamo fare anche noi una partita di livello assoluto, peccato, sono partite che ti fanno crescere, importante per la crescita dei ragazzi, mia e della società».

Ravaglia piangeva da bolognese

«Ha fatto grandi cose nella partita precedente, ha avuto un mezzo infortunio sul pallone del 2-0. Mi dispiace per tutti, la partita è stata viva, potevamo portarla fino alla fine poi poteva accadere qualcosa negli ultimi minuti. Noi a testa alta, arrivare in finale non è mai semplice, lavoreremo per crescere ci sarà da migliorare. Non dobbiamo abbassare la guardia. (…) Abbiamo onorato questa competizione».