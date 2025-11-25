Il Bari di De Laurentiis è in crisi perenne: allo stadio non va quasi più nessuno (Gazzetta)

Sono quintultimi in B. In bilico la posizione del tecnico Caserta e dei ds. Duemila abbonati in meno rispetto allo scorso anno. La città è stufa

Il Bari non sta vivendo una stagione semplice e la fiducia nel tecnico Caserta è in netta discesa. Inoltre, sono diminuite anche le presenze allo stadio.

Decidere di non decidere. Dopo una giornata ricca di voci, illazioni e svariate ipotesi, la società di De Laurentiis ha rimandato ogni sentenza sul futuro di Fabio Caserta alla guida del Bari, nonché dei direttori Magalini e Di Cesare. Ma sono davvero tutti in discussione? E’ solo una fiducia a tempo? Interrogativi d’obbligo, visto che i vertici societari continuano a percorrere la bizzarra linea del silenzio. C’è chi sostiene che potrebbe esserci un confronto decisivo al San Nicola tra Luigi De Laurentiis e i suoi stretti collaboratori. Vero è che il quintultimo posto e i tristi numeri relativi ai gol (13 fatti e 19 subiti) sono perfino dati incoraggianti rispetto alla pochezza di idee e di gioco.

Nel frattempo il pubblico si sta gradatamente allontanando dal San Nicola: rispetto allo scorso campionato il Bari ha perso 2.000 abbonati e 21.000 paganti nei primi 6 turni casalinghi. La nota più dolente per chi deve fare i conti con la sostenibilità dell’azienda. Intanto la frangia più calda della tifoseria ha espresso la totale sfiducia al tecnico e al d.s., con un paio di striscioni esposti l’altra notte all’esterno del San Nicola.