Pogacar ha vinto il Lombardia avendo il tempo di guardare anche le foglie morte (El Pais)

Povero Remco, che festeggia le sconfitte come se fossero vittorie — anche se finire secondo dietro all’inarrivabile Pogacar è quasi come vincere. Evenepoel si esibisce sul Ganda, accompagna Storer in salita e poi lo stacca nella discesa insidiosa dove Carapaz cade senza sganciare i piedi dai pedali, come ai tempi dei fermapiedi. Diciannove curve a gomito, frenate, rilanci. Ma Remco è già lontano da Tadej, che si toglie il cappello quando Majka, il suo fedele scudiero, compie l’ultimo sforzo della carriera e lascia strada a Vine. Trenta­ssei chilometri prima del traguardo di Bergamo, Pogacar accelera per sempre. Evenepoel non si scompone: conosce il copione, sa come va a finire. E un secondo posto vale quasi un trionfo, quando davanti c’è il fenomeno sloveno. Come ai Mondiali, come agli Europei. La grandezza altrui si accetta, si applaude, si teme. E Remco, questa volta, lo fa con una serenità nuova. E’ l’elegia del Pais

Le ultime quindici vittorie di Pogacar sempre per distacco

Pogacar ridefinisce i limiti, cancella le linee rosse e abbatte nuovi record. Settantun anni dopo, supera Fausto Coppi, vincitore in Lombardia dal 1946 al 1949. Ora sono cinque le sue perle consecutive, infallibile dal 2021: le prime due vinte in volata, con Masnada ed Enric Mas come vittime; le ultime tre per distacco. Si volta, cerca la telecamera, mostra cinque dita: una “manita”. Nelle ultime quindici vittorie nessuno lo ha mai accompagnato al traguardo. E gli altri si rassegnano — Remco per primo — alla sua superiorità. La fuga di Simmons, spirito ribelle, si cuoce lentamente nel proprio brodo, con Bilbao e altri comprimari. Quel vantaggio di oltre due minuti all’inizio del Ganda evapora quando la Uae accende la macchina tritatutto. Tutti sanno che dipende da Pogacar: il suo scatto deciderà la corsa, e nessuno potrà seguirlo. Quando parte, a 36 km dall’arrivo, davanti resta solo Simmons. È allo stremo. E lo sa.

Ha chiuso il Tour svogliato, oggi celebra «la mia migliore stagione»

Da quel momento la Lombardia diventa la corsa di un solo uomo. Pogacar distrugge il record di Coppi e conquista la ventesima vittoria stagionale in 50 giorni di gara. Ora sono 108 in carriera. È salito sul podio in tutti e cinque i monumenti del 2025 e ne ha vinti tre: Fiandre, Liegi e Lombardia. “L’ho detto per diversi anni: questa è la mia migliore stagione. E posso ripeterlo anche oggi.” Aveva chiuso il Tour quasi annoiato, chiedendosi se valesse ancora la pena vincere. Ora è felice di nuovo, come se la stagione cominciasse adesso: dopo Mondiale, Europeo, Lombardia e perfino Tre Valli Varesine, corse per mantenere una promessa. “Ho corso con Merckx, ma Pogacar è più forte”, ammette Moser, arrendendosi all’evidenza. Il ciclismo vive un’epoca di dominio assoluto, e Pogacar la interpreta con leggerezza, come se ogni impresa fosse solo un gioco che gli riesce sempre.