La Confederazione asiatica di calcio ha però via via alzato la posta. Sarebbero servite 4 settimane solo per trasportare la tecnologia Goal Line Technology e Var

Per Milan-Como in Australia, la Lega Serie A aveva accettato tutto, anche di oscurare il marchio Serie A

Si era piegata praticamente a tutto la Lega Serie A ma non è bastato. E alla fine Milan-Como si giocherà a Milano e non a Perth.

Repubblica scrive che l’Italia aveva accettato tutte le condizioni poste: arbitri della confederazione asiatica e oscuramento del logo della Lega Serie A. Condizioni inizialmente considerate irricevibili, eppure la Lega Serie A aveva deciso di piegarsi. Non è bastato. La Confederazione asiatica di calcio ha via via alzato la posta fino a chiedere una liberatoria contro eventuali danni e conseguenti penali. Per qualsiasi aspetto non rispettato dell’accordo, l’Australia avrebbe rischiato sanzioni economiche non meglio precisate e anche provvedimenti contro la Nazionale come ad esempio punti di penalizzazione per la Nazionale alle qualificazioni per i Mondiali del 2030. E così alla fine anche il governo australiano si è arreso.

Scrive anche il Corriere della Sera:

Si è aperto quindi un tema di garanzie ed eventuali penali, che avrebbe coinvolto anche il governo dell’Australia Occidentale, che aveva un ruolo chiave nell’organizzazione della partita. Chi avrebbe risposto in caso di sanzioni? Col passare dei giorni emergevano poi anche preoccupazioni

logistiche: sarebbero servite 4 settimane solo per trasportare la tecnologia Goal Line Technology e Var. Troppi problemi, oltre alle polemiche. Da qui, la scelta comune di interrompere il progetto. Da una parte, festeg­gia chi era con­vinto che si dan­neg­gias­sero le squa­dre, visti i 13mila chi­lo­me­tri e le 8 ore di fuso. Ma anche chi rite­neva inop­por­tuna l’ope­ra­zione, come il mini­stro dello Sport, Andrea Abodi: «Si è but­tato il cuore oltre l’osta­colo con una certa leg­ge­rezza, per­ché prima di par­larne per 3 mesi biso­gnava par­tire dal sog­getto finale che avrebbe dovuto porre con­di­zioni». Dall’altra parte, in Lega e ai piani alti di Casa Milan, non nascon­dono il disap­punto per quella che viene defi­nita un’occa­sione per­duta.