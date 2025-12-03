Pellegrini è sul taccuino del Napoli. Il dubbio è: pagarlo subito (e poco) ora o prenderlo a zero a giugno (Moretto)

Il suo contratto con la Roma scade a giugno. La Roma, però, dovrà decidere se cederlo subito o rischiare di perderlo a parametro zero in estate. La trattativa ora è ferma.

Lorenzo Pellegrini al Napoli? Al Napoli servino centrocampisti e la pista con la Roma resta calda per motivi tattici ed economici. Manna è già al lavoro per scegliere il profilo più adatto alle esigenze della squadra.

Pellegrini resta un nome caldo

Matteo Moretto ha riportato quanto segue sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Oggi torniamo a parlare di un nome per il centrocampo del Napoli, un profilo che era già stato accostato agli azzurri durante l’estate. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, giocatore che il club partenopeo aveva valutato mesi fa e che continua a seguire con interesse in vista del mercato di gennaio.

Come sappiamo, il Napoli è quasi certo di intervenire a centrocampo: al 100%, o comunque molto probabilmente, un nuovo innesto arriverà. Gli addetti ai lavori hanno già avviato i primi sondaggi e i primi contatti per individuare il profilo ideale da consegnare ad Antonio Conte.

Pellegrini resta uno dei nomi nella lista. Il suo contratto con la Roma scade a giugno e, qualora dovesse lasciare la capitale a gennaio, il trasferimento avverrebbe dietro pagamento di un indennizzo molto basso, quasi simbolico. La Roma, però, dovrà decidere se cederlo subito o rischiare di perderlo a parametro zero in estate.

Ad oggi, infatti, la trattativa per il rinnovo del centrocampista con la Roma è completamente ferma. Ed è proprio questa situazione di stallo a mantenere vivo l’interesse del Napoli, che continuerà a valutare Pellegrini tra le opzioni per rinforzare il proprio reparto”.