Pellegrini non rinnova ancora con la Roma, a gennaio il Napoli può approfittarne

Lorenzo Pellegrini ha un contratto in scadenza con la Roma a giugno 2026. Tuttavia, nonostante ora stia avendo un ruolo centrale nella squadra e abbia chiarito i dissapori con i tifosi, il suo rinnovo è in stand-by. E qualche club, tra cui anche il Napoli che si era mostrato interessato, potrebbe approfittarne.

In stand-by il rinnovo di Pellegrini con la Roma

Come riportato da Sportmediaset:

Lorenzo Pellegrini è tornato protagonista della Roma, ma nonostante un ruolo più centrale con Gasperini in panchina e un riavvicinamento anche con i tifosi, l’ex capitano giallorosso non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare il contratto. Le parti sono in una fase di stallo con il giocatore che guadagna 4 milioni di euro netti all’anno che da gennaio potrebbe siglare accordi con altre società a parametro zero.

«L’infortunio di Zambo Anguissa si aggiunge a quelli già registrati in questa stagione, tra cui Romelu Lukaku ad agosto e Kevin De Bruyne contro l’Inter. Una serie di assenze che rende necessario un intervento sul mercato da parte del club partenopeo. Secondo quanto riferito, il Napoli aveva già pianificato di rinforzare il centrocampo in vista della Coppa d’Africa, ma ora la situazione si fa ancora più urgente. Il club potrebbe valutare un doppio intervento nel reparto, per garantire adeguata copertura e qualità in rosa.»

«Tra i nomi sul taccuino degli azzurri ci sono Kobbie Mainoo, con risposte attese dal Manchester United, e Lorenzo Pellegrini della Roma, già seguito dal Napoli da tempo. Il club valuta inoltre profili dall’estero, più fisici e di rottura, per affrontare la stagione con maggiore profondità e resistenza agli imprevisti.»