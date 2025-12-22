Non arriverebbe da solo: con lui è previsto anche un nuovo capo dell’area scouting, con Lorenzo Giani in pole. I due hanno già lavorato insieme tra Juventus e Tottenham.

La Fiorentina ha ritrovato ieri sera il sorriso in campionato, centrando il primo successo in questa Serie A. Un risultato che può segnare l’inizio di una nuova fase, perché nelle prossime settimane il club è pronto a cambiare pelle, soprattutto a livello dirigenziale.

Il passaggio più significativo riguarda l’area tecnica: in casa viola è atteso l’ingresso di Fabio Paratici, destinato a ricoprire un ruolo chiave nella nuova struttura societaria. Ma a che punto è davvero il percorso che potrebbe portarlo a Firenze?

Riporta Tuttomercatoweb.com:

“La strada è ormai spianata, solamente un inatteso sussulto potrebbe far saltare il banco. La Fiorentina ha deciso di fare all-in sulla figura di Paratici, che si è sentito da subito lusingato e coinvolto nell’entrare in una sfida all’apparenza impossibile ma che se dovesse essere vinta saprebbe di storia. Il primo passaggio da attendere è la risoluzione del contratto in essere con il Tottenham, con cui sono iniziati i contatti. Non sarà una fine immediata, da parte sua Paratici non ha comunque intenzione di rompere con un ambiente che lo ha aspettato e voluto anche nel periodo di inibizione. Qualche altro giorno d’attesa dovrà essere osservato, almeno, ma il ritorno in Serie A di Paratici è tracciato.