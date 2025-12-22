Come anticipato già nelle scorse ore, Paratici non dovrebbe arrivare a Firenze da solo. Con lui arriverebbe infatti anche un nuovo capo dell’area scouting, ruolo per il quale appare fortemente favorito Lorenzo Giani, con cui ha già lavorato alla Juventus e poi al Tottenham, senza scordarsi dell’esperienza da responsabile scouting per la Sampdoria, società con la quale Paratici ha svolto attività di consulenza nei mesi in cui era in corso la squalifica e inibizione dalle cariche dirigenziali. Fiorentino di passaporto (è nativo della vicina Reggello), Giani è il grande favorito di queste ore”.