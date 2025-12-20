Paratici si avvicina (di molto) alla Fiorentina, è la risposta della società al rischio retrocessione

Fabio Paratici torna in Italia. Secondo Di Marzio, il dirigente sportivo potrebbe presto accasarsi alla Fiorentina, che così risponderebbe al rischio della retrocessione in Serie B rimodulando il proprio organigramma societario. Attualmente l’ex Juve è ancora in forze al Tottenham dopo aver scontato la lunga squalifica.

Paratici, contatti positivi con la Fiorentina a rischio retrocessione (Di Marzio)

Si legge così sul portale Gianlucadimarzio.com:

“La Fiorentina si avvicina a Fabio Paratici. I viola e il direttore sportivo hanno avuto contatti positivi. Il dirigente è disponibile a tornare in Italia alle giuste condizioni e la Fiorentina è fiduciosa di incassare l’ok definitivo del ds. Al momento Paratici è l’uomo mercato del Tottenham. Oggi, 20 dicembre, il dirigente sarà regolarmente a Londra per assistere alla sfida tra gli Spurs e il Liverpool. A Firenze le prossime ore saranno decisive per stabilire il futuro di Paratici e rendere il ds il nuovo punto di riferimento della Fiorentina. Il club allenato da Paolo Vanoli sta vivendo un momento difficile e lavora per invertire al più presto la rotta. Attualmente i viola occupano l’ultimo posto in classifica, con 6 punti in 15 giornate. Kean e compagni hanno raccolto 6 pareggi, 9 sconfitte e nessuna vittoria. Fabio Paratici è un dirigente esperto. Il classe ’72 è stato responsabile scouting della Sampdoria dal 2004 al 2010. Successivamente Paratici ha guidato il mercato della Juventus come ds (dal 2010 al 2021) e, al momento, fa parte dell’organigramma del Tottenham”.