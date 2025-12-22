Osimhen nella top 11 dei calciatori da seguire in Coppa d’Africa

L'Equipe lo ha messo a guidare l'attacco nel suo undici ideale della competizione. Con il nigeriano, anche Salah, Mané, Mahrez, Hakimi e il romanista Ndicka.

Ieri è cominciata la Coppa d’Africa (con una vittoria del Marocco 2-0 contro Comore nella partita inaugurale) e terminerà il 18 gennaio. L’Equipe ha selezionato i calciatori più interessanti da seguire durante la competizione.

Nella top 11 della Coppa d’Africa c’è anche Osimhen

Il quotidiano francese, nella sua top 11, ha inserito anche l’ex Napoli Victor Osimhen, che giocherà con la Nigeria ed esordirà domani alle 18:30 contro la Tanzania:

In Coppa d’Africa vengono convocati i giocatori dei migliori club. Liverpool, Psg, Manchester City o anche Real Madrid hanno giocatori convocati per la più grande competizione africana. Dei 659 calciatori, 97 sono attualmente impegnati nelle coppe europee: 41 in Champions League, 40 in Europa League e 16 in Conference League. Di tutti questi giocatori, ne abbiamo tenuti undici per la nostra “formazione ideale”, come Mohamed Salah, Sadio Mané, Edouard Mendy, Riyad Mahrez e Achraf Hakimi.

Il secondo miglior marcatore di questa stagione in Champions con 6 gol, Victor Osimhen, merita il posto in prima linea in attacco. Poi, due giovani della Premier League, Carlos Baleba e Pape Matar Sarr. Evan Ndicka è l’unico rappresentante ivoriano, nonostante sia il campione in carica.

Tra le posizioni 41 e 70 non ci sono calciatori del Napoli, ma c’è l’ex Osimhen al 46esimo posto, che – scrive il giornale inglese – “era al nono posto solo due anni fa, dopo aver guidato il Napoli alla conquista del titolo di Serie A. È quindi un po’ sorprendente che si sia trasferito nel campionato turco l’anno scorso, e ancora più strano che vi sia rimasto per tutto il 2025. La sua forma a soli 26 anni suggerisce che sia degno di giocare per un top club, anche se il Galatasaray potrebbe sostenere che sia proprio così. Osimhen ha segnato 36 gol in tutte le competizioni nel 2025, al momento in cui scriviamo, e sta conquistando la Champions League. Ha segnato otto gol anche con la nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali, ma la Nigeria alla fine ha fallito – e questa è l’unica nota negativa dell’anno per l’attaccante”.