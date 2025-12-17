“Che ci fa uno come Osimhen in Turchia?”, e il Guardian lo mette al 46° posto della sua top 100

Il Guardian continua a svelare la sua top 100 dei migliori giocatori del 2025. Tra le posizioni 41 e 70 non ci sono calciatori del Napoli, ma c’è l’ex Osimhen al 46esimo posto, che – scrive il giornale inglese – “era al nono posto solo due anni fa, dopo aver guidato il Napoli alla conquista del titolo di Serie A. È quindi un po’ sorprendente che si sia trasferito nel campionato turco l’anno scorso, e ancora più strano che vi sia rimasto per tutto il 2025. La sua forma a soli 26 anni suggerisce che sia degno di giocare per un top club, anche se il Galatasaray potrebbe sostenere che sia proprio così. Osimhen ha segnato 36 gol in tutte le competizioni nel 2025, al momento in cui scriviamo, e sta conquistando la Champions League. Ha segnato otto gol anche con la nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali, ma la Nigeria alla fine ha fallito – e questa è l’unica nota negativa dell’anno per l’attaccante”.

Cristiano Ronaldo è al 51esimo posto, “scivolato nella metà inferiore della classifica solo per la seconda volta, ma è presente in classifica ogni anno dal 2012”. A quaranta anni “potrebbe non essere in grado di raggiungere le vette del passato, ma continua a dare il massimo e ha concluso la Saudi Pro League a maggio come capocannoniere ancora una volta. Anche in questa stagione non sono mancate rovesciate e conclusioni spettacolari. Ronaldo non gioca più tutte le partite con l’Al-Nassr, il che lo rende più fresco per la nazionale, ed è stato un altro anno di successi con otto gol per il Portogallo e il trionfo in Nations League”.

In questo pezzo di classifica c’è poi tantissima Inter. Ci sono Çalhanoğlu (52°), Bastoni (54°), Barella (62°) e Thuram (65°)