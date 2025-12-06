David Neres ha preso parte a 5 gol nelle ultime 6 presenze in Serie A (Opta)

Nelle precedenti 16 presenze non aveva inciso nemmeno una volta. Napoli-Juve è anche battaglia di esterni: dall'altro lato, Yildiz non ha mai partecipato ad una marcatura in trasferta

Alcuni interessanti prospetti statistici ripresi da Opta su Napoli e Juventus, che riguardano principalmente lo scontro sugli esterni tra Neres e Kenan Yildiz (rispettivamente i due uomini più in forma e decisivi delle due squadre al momento ndr). Il brasiliano è in una striscia positiva da 5 partite, il turco invece ha solo partecipato a gol casalinghi, senza mai incidere in trasferta.

“Qualora non perda contro la Juventus , il Napoli riuscirebbe a restare imbattuto in un intero anno solare in casa in Serie A per la prima volta dal 1987 (11V, 3N) – finora ha ottenuto 12 successi e quattro pareggi al Maradona nel 2025 ed è l’unica squadra (escluse neopromosse) che non ha mai perso nelle gare interne nei cinque grandi campionati europei nel periodo.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (5N, 2P) – escluse dal conteggio le prime due giornate – successo arrivato contro l’Inter per 1-0 lo scorso 16 febbraio; tuttavia, i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in ben quattro delle sei più recenti di queste sfide.

David Neres ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime sei presenze in Serie A (tre reti e due assist), dopo che non aveva partecipato a neanche una marcatura nelle 16 precedenti; dopo i centri contro Atalanta e Roma, l’attaccante del Napoli può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta considerando i 10 grandi campionati europei.

Tutte le sette partecipazioni al gol di Kenan Yildiz in questa Serie A sono arrivate all’Allianz Stadium (quattro reti, tre assist): l’ultima volta in cui il numero 10 della Juventus ha preso parte a una marcatura fuori casa nel torneo risale allo scorso maggio, contro il Venezia (un gol), al Penzo; inoltre, con una rete, il turco diventerebbe il secondo giocatore della Juventus negli ultimi 50 anni a segnare almeno cinque gol nelle prime 15 gare di una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni, dopo Alessandro Del Piero (cinque nel 1994/95)”