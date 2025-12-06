McTominay il superstite, non ha mai segnato alla Juventus (Corsport)

È rimasto solo McTominay del favoloso centrocampo del Napoli. Tutti gli altri sono in infermeria. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Dei Fab Four è rimasto lui, unico e solo, l’highlander di Antonio Conte nel momento clou della stagione con partite ogni tre giorni, il ritorno della Champions, la vetta di Serie A da blindare e la Supercoppa da provare a conquistare. Scott McTominay è il superstite del centrocampo del Napoli, il reparto show dell’estate che si è sgretolato un po’ alla volta, da De Bruyne a Lobotka passando per Gilmour e Anguissa, tutti fuori e out – ad eccezione di Lobo – almeno fino alla fine dell’anno (il 2025) che sta per concludersi. Per Stani stop di due settimane e rientro per Riyad, ma intanto l’assenza è pesante e si farà sentire. Per McT bisognerà trovare un modo per preservarlo e difenderlo dalle insidie e dagli imprevisti che stanno condizionando la stagione del Napoli.

Conte sa di non poterne fare a meno, soprattutto ora che si ritrova senza la sua idea iniziale, quella sorta in estate. Si chiamavano i Fab Four, rappresentavano la svolta tattica, ma sono durati troppo poco: è stato il caso e la sfortuna e una serie di imprevisti a scombinare le carte al tavolo di Conte. In pochi mesi è cambiato tutto, ma per fortuna c’è una costante: Scott. Che alla Juve, tra l’altro, non ha mai segnato.

