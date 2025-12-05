Napoli, Zanotti smentisce l’interesse: «Non ho discusso con nessuno, penso solo al Lugano»

Alla tv svizzera Rsi, il terzino cresciuto nella primavera dell'Inter ha parlato dell'indiscrezione che era stata lanciata di un incontro tra Manna e il suo agente.

L’indiscrezione lanciata da Area Napoli sull’interesse degli azzurri per Mattia Zanotti è stata smentita direttamente dal terzino cresciuto nell’Inter e che ora milita nel Lugano.

Zanotti sull’interesse del Napoli

Alla tv svizzera Rsi, Zanotti ha rivelato:

«Me l’hanno detto prima, non lo sapevo neanche, è una notizia che avrei anche potuto scoprire qui ora, quindi no, non ho discusso con nessuno. Del mercato non mi piace parlare e non lo farò mai più, credo, perché è una cosa che mi ha occupato troppo la testa. Ora penso solo al Lugano e a vincere la prossima partita».

Dunque, pare quindi che non ci fosse stato nessun incontro tra il ds del Napoli Manna e l’agente del giocatore. Zanotti ha collezionato 12 presenze in questa stagione col Lugano, fornendo due assist.

Ne ha parlato Fabrizio Romano su Youtube:

«Le ultime 24 ore sono state importanti per Mainoo. Il Manchester United ha disputato una partita di Premier League e nonostante si trattasse di un turno infrasettimanale, quindi come una sorta di “settimana europea”, Mainoo non è sceso in campo: è rimasto in panchina e non ha giocato neanche un minuto. Il Manchester United ha pareggiato in casa contro il West Ham, un risultato considerato negativo, soprattutto considerando l’inizio di stagione non brillante degli Hammers.»

«Durante la conferenza stampa, a Ruben Amorim è stato chiesto se si sarebbe potuto fare qualche cambio più offensivo. Alla proposta del giornalista inglese di inserire Kobbie Mainoo, Amorim ha sorriso, confermando indirettamente che la situazione del giocatore è un tema da affrontare nei prossimi giorni.»