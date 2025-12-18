Napoli solido e ordinato. Hojlund leader in campo, Lukaku leader in panchina

Un Napoli solido e ordinato batte un Milan rinunciatario ed estremamente nervoso. Dopo Lisbona e Udine gli azzurri ritrovano Lobotka a mettere ordine e sugli scudi sale Hojlund con una prova sontuosa tra assist e gol. Allegri senza punta di ruolo ma soprattutto senza la spina dorsale Gabbia-Modric-Leao mette una formazione troppo debole al cospetto di questo Napoli.

Nel primo tempo il Napoli prova a palleggiare ma è il Milan a rendersi pericoloso nei primi 15 minuti con Loftus-Cheek ma Vanja esce a valanga e Salemakeers spara alto in area. Al 20° Elmas dopo uno scivolone di Maignan tira fuori a porta spalancata. La partita si innervosisce soprattutto per Rabiot che al 4° fallo viene ammonito. Nell’ultimo quarto d’ora la gara si accende. McTominay tira fuori da poco da buona posizione, sul capovolgimento di fronte Nkunku tira alto appena entrato in area. Poi è Hojlund che servito da Spinazzola mette un diagonale velenoso che Maignan può solo sfiorare e Neres mette dentro per il gol del vantaggio. Lo stesso danese in contropiede dopo 50 metri di corsa trova il portiere francese pronto sul primo palo a respingere in angolo.

Nel secondo tempo il Napoli inizia bene e il Milan non riesce a pungere. Hojlund domina in attacco fisicamente e anche tecnicamente contro De Winter: al 20° proprio il danese segna di potenza con un Maignan ancora un po’ incerto sul diagonale rasoterra. È solo Napoli nel secondo tempo, i rossoneri puntano sul nervosismo con reazioni e falli fuori contesto. Hojlund prima e soprattutto Scott mancano il tris tirando fuori appena entrati in area.

Bene dal quarto d’ora del primo tempo, gli azzurri prendono il campo e non lo lasciano più dopo aver rischiato solo in un paio di occasioni. Elmas e McTominay dopo la fatica iniziale prendono le misure e Hojlund manda in tilt De Winter e la difesa rossonera. In terra d’Arabia si rivede il Napoli di Antonio Conte, quello che gioca e lotta. Lukaku in panchina abbraccia Neres e il danese mostrando la leadership che serve per dare fiducia a questo gruppo. Lunedì la finale per giocarsi il primo trofeo di questa stagione. Proviamoci.