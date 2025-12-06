Napoli punta su Eginaldo, talento brasiliano dello Shakhtar Donetsk valutato 15 milioni (Ekrem Konur)

Anche Atletico Madrid, Roma e Bologna su di lui. Nella stagione in corso ha realizzato 5 gol e fornito 2 assist in 12 partite. Particolare attenzione a Simeone che punta con decisione sul talento brasiliano.

Eginaldo è diventato uno dei nuovi nomi caldi nel mirino del Napoli di Conte. L’attaccante brasiliano, classe 2004, milita attualmente nello Shakhtar Donetsk e si sta mettendo in luce anche in Europa. Nella stagione in corso ha realizzato 5 gol e fornito 2 assist in 12 partite, dimostrando di sapersi far valere sia in campionato che nelle competizioni internazionali, con esperienza in Europa League e Conference League. Giovane ma già esperto, Eginaldo rappresenta un profilo interessante per rinforzare l’attacco azzurro e dare maggiore profondità alla rosa guidata da Conte.

Scrive Ekrem Konur su X:

“L’Atletico Madrid sta spingendo per acquistare il talento brasiliano Eginaldo.

Sia il direttore sportivo sia Diego Simeone vogliono l’operazione.

La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, considerata ragionevole dal club.

Anche Roma, Bologna e Napoli sono interessati”.

Conte a gennaio vuole due centrocampisti, possibilmente giovani, e il Napoli è d’accordo (Moretto)

«Nel viaggio di mercato di oggi si parla del Napoli, perché l’indicazione principale sul tipo di mercato che il club vuole intraprendere in vista di gennaio è molto chiara: rinforzare il centrocampo. La direttiva arriva direttamente da Antonio Conte ed è sostenuta e appoggiata dalla dirigenza e dal presidente Aurelio De Laurentiis. L’obiettivo è quello di andare a prendere almeno uno, se non due centrocampisti. L’idea è quindi quella di rinforzare la rosa proprio in mezzo al campo.»

«La linea guida del direttore sportivo Giovanni Manna, di De Laurentiis e di Conte è anche quella di svecchiare un po’ la rosa, puntando su profili giovani che possano garantire un percorso futuro e futuribile al Napoli. In uno degli ultimi video era già stato fatto anche il nome di Lorenzo Pellegrini, che può rappresentare un’occasione: il suo contratto scade a giugno, non sta rinnovando con la Roma, e già piaceva a Conte in estate.»