Conte a gennaio vuole due centrocampisti, possibilmente giovani, e il Napoli è d’accordo (Moretto)

Su Youtube: «L'obiettivo è ringiovanire il reparto e inserire forze fresche, energie nuove e vibrazioni diverse all’interno del centrocampo di Antonio Conte»

A gennaio Conte vuole due centrocampisti, possibilmente giovani, e il Napoli è d’accordo (Moretto)

Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul mercato del Napoli, soffermandosi in particolare sulle strategie di mercato per gennaio e sull’interesse per Giovane del Verona.

Le idee di Conte per gennaio: il punto di Moretto

Ecco cosa riporta Moretto su Youtube:

«Nel viaggio di mercato di oggi si parla del Napoli, perché l’indicazione principale sul tipo di mercato che il club vuole intraprendere in vista di gennaio è molto chiara: rinforzare il centrocampo. La direttiva arriva direttamente da Antonio Conte ed è sostenuta e appoggiata dalla dirigenza e dal presidente Aurelio De Laurentiis. L’obiettivo è quello di andare a prendere almeno uno, se non due centrocampisti. L’idea è quindi quella di rinforzare la rosa proprio in mezzo al campo.»

«La linea guida del direttore sportivo Giovanni Manna, di De Laurentiis e di Conte è anche quella di svecchiare un po’ la rosa, puntando su profili giovani che possano garantire un percorso futuro e futuribile al Napoli. In uno degli ultimi video era già stato fatto anche il nome di Lorenzo Pellegrini, che può rappresentare un’occasione: il suo contratto scade a giugno, non sta rinnovando con la Roma, e già piaceva a Conte in estate. Lorenzo Pellegrini è quindi sicuramente un’idea, ma la direttiva principale resta quella di puntare su due centrocampisti, possibilmente giovani, per ringiovanire il reparto e inserire forze fresche, energie nuove e vibrazioni diverse all’interno del centrocampo di Antonio Conte.»

Su Giovane

«Occhio però, perché se c’è un’idea di lavoro per gennaio, ce n’è anche una per giugno. E oltre all’Inter, di cui si è già parlato ampiamente, anche il Napoli è interessato a Giovane, attaccante del Verona che sta facendo molto bene. Sta dimostrando tante qualità ed è un calciatore dalle caratteristiche importanti. Probabilmente i numeri sul campo non rispecchiano fino in fondo il suo valore, sia per quanto riguarda i punti del Verona, sia per i gol e gli assist del ragazzo.»

«Ma come si può vedere ogni weekend, le occasioni create da Giovane, i tiri verso la porta, i numeri e le giocate sono sotto gli occhi di tutti. Proprio per questo anche il Napoli è molto attento alla sua situazione. Chiaramente il Verona, come già detto, lo vuole trattenere fino a giugno e solo da quel momento in poi ascolterà eventuali offerte. Dovranno essere proposte importanti dal punto di vista economico, ma sicuramente, oltre all’Inter che lo segue con grande attenzione — e con Cristian Chivu che lo stima e lo ha anche dichiarato pubblicamente — ora va inserito anche il Napoli nella corsa.»