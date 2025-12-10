Napoli, Lucca non è sul mercato e gli azzurri non sono interessati a Loftus-Cheek (Pedullà)

Il Napoli sta valutando le prime mosse per il mercato di gennaio. Tra i calciatori probabilmente in uscita era stato dato il nome di Lorenzo Lucca, ma a quanto pare sull’attaccante ex Udinese non verrà presa una decisione di mercato, per il momento.

Il mercato del Napoli e la situazione legata a Lucca

Il giornalista Alfredo Pedullà scrive su X:

Il Napoli insisterà per Mainoo, non è interessato a Loftus-Cheek che comunque il Milan non intende cedere. Oggi Lucca non è sul mercato, una decisione definitiva verrà presa solo quando ci saranno certezze sul rientro a pieno regime di Romelu Lukaku.

Ecco cosa si legge sul post Instagram di Sky Sport:

“Lucca ha trovato sempre meno spazio nelle ultime settimane e nelle gerarchie di Conte, che in questa fase sta giocando con una sola punta, è alle spalle di Rasmus Hojlund. 𝐂𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐨𝐫𝐦𝐚𝐢 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐥𝐮 𝐋𝐮𝐤𝐚𝐤𝐮 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐨, 𝐋𝐮𝐜𝐜𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨, 𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐢 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐳𝐢 𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨. L’attaccante di Moncalieri può essere un’idea di mercato in Italia per 𝐥𝐞 𝐝𝐮𝐞 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢: 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐚. Per i rossoneri l’acquisto di un attaccante è legato all’uscita di Santi Gimenez. Nei giorni scorsi l’agente del messicano, Rafaela Pimenta, ha escluso il trasferimento del giocatore, ma vedremo se il Milan forzerà la sua uscita o forzerà l’arrivo di un altro attaccante da mettere a disposizione di Allegri”