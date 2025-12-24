Napoli, il mercato ruota attorno alla cessione di Lucca: piace al West Ham ma dipende da Lukaku

Il mercato del Napoli, dopo la limitazione per gennaio (il club dovrà fare mercato a costo zero), ruota attorno a Lucca. Se sarà ceduto, il Napoli potrà fare un’operazione in entrata, altrimenti no. E Lucca sarà ceduto se e solo se Lukaku darà garanzie fisiche sul suo recupero.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Nessun blocco, ma una sessione a costo zero: non si potrà spendere senza una cessione di pari valore. L’equilibrio economico sarà necessario anche per il pagamento di un ingaggio di un giocatore in prestito. La traduzione è semplice: il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà realizzare un vero e proprio gioco di incastri per garantire ad Antonio Conte almeno un rinforzo.

Tutto ruota attorno a Lorenzo Lucca. Il direttore sportivo Giovanni Manna non ha escluso prima della finale di Supercoppa con il Bologna la partenza del bomber, prelevato quest’estate dall’Udinese. Il 25enne di Moncalieri non ha pienamente convinto e il rientro di Lukaku potrebbe aprire la strada ad una cessione, in prestito fino al termine della stagione. Lucca ha estimatori importanti: si è informata la Juventus che cerca un rinforzo davanti dopo il ko di Vlahovic, ma ci sta pensando soprattutto il West Ham: l’obiettivo è sostituire il tedesco Niklas Fullkrug, già arrivato al Milan. Lucca ovviamente si trasferirebbe in Inghilterra soltanto fino al termine della stagione, ma i soldi risparmiati tra la quota del prestito e la parte residua dell’ingaggio consentirebbero al Napoli di poter investire qualcosa per un rinforzo. I tempi naturalmente non saranno brevissimi: bisognerà valutare lo stato di forma di Romelu Lukaku, rientrato in panchina a Riad, ma non ancora impiegato da Conte dopo l’infortunio dello scorso 14 agosto (lesione al retto femorale) nell’amichevole contro l’Olympiacos, l’ultima del ritiro di Castel di Sangro. Se Big Rom darà le giuste garanzie, ci sarà il via libera per Lucca.