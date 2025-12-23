Napoli, c’è ancora speranza di chiedere alla Figc la revoca del blocco di mercato a gennaio (CorSport)

Potrà fare solo mercato a saldo zero. In ogni caso, l'acquisto degli italiani under 23 sarà libero. È un incentivo a investire sui giovani in ottica Nazionale

La Commissione governativa ha dato il via libera alla Lazio di poter tornare a fare mercato a gennaio. Napoli e Pisa, invece, dovranno ricorrere al “saldo zero”, con acquisti solo dopo altrettante cessioni e con stessi importi.

La nuova Authority del calcio (e del basket) subentrata alla vecchia Covisoc ha trasmesso poco dopo l’ora di pranzo i dati relativi a Serie A, B e C alla Federcalcio. Diciotto società su venti avrebbero superato l’esame dei conti (e avranno accesso libero al mercato) mentre altre due (Napoli e Pisa) si ritroverebbero al di sopra della soglia dell’80%.

La Lazio, dopo il divieto estivo, potrà tornare ad agire liberamente sul mercato in entrata nella sessione invernale. L’esame dei conti è stato superato: la società biancoceleste ha rispettato il valore soglia (0,8) nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi alla data del 30 settembre scorso. Si tratta del parametro Uefa – assorbito dalla Serie A a partire dalla stagione 2025/26 – che consente l’accesso al tesseramento di nuovi giocatori e soprattutto “sblocca” la possibilità di negoziare i contratti dei giocatori attualmente in rosa attraverso rinnovi “in aumento”.

Diciotto società su venti avrebbero superato l’esame dei conti, mentre altre due (Napoli e Pisa) si ritroverebbero al di sopra della soglia dell’80%. Per questo motivo dovranno, in assenza di istanze di revoca, ricorrere al cosiddetto “saldo zero”: eventuali acquisti solo dopo altrettanti cessioni e con gli stessi importi. Le Noif (Norme organizzative interne Figc) tuttavia lasciano margini e spiragli per ripianare e chiedere la revoca del blocco parziale alla Figc. Al prossimo esame dei conti, fissato il 31 marzo e da consegnare entro il 30 maggio per luglio, la soglia per la Serie A si abbasserà al 70%. L’acquisto degli under 23 italiani non verrà considerato e non peserà sul costo del lavoro. Un incentivo a investire sui giovani azzurrabili.