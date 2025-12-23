La Supercoppa non si disputerà a Riad il prossimo anno: possibile anche un ritorno alla finale unica

Il punto di Tuttosport: "Da contratto, è prevista un'ulteriore edizione da qui al 2028, però a gennaio 2027 il Paese ospiterà la Coppa d'Asia e in Lega sanno già che non arriverà alcuna offerta".

La Supercoppa italiana chiude il capitolo saudita, almeno per ora: la Lega Serie A ora riflette sul bilancio dell’esperienza a Riad e guarda alle prossime destinazioni. Ne parla Ivan Cardia su Tuttosport.

La Supercoppa cambia cambia destinazione: i dettagli

La Supercoppa italiana saluta Riad, con la certezza di non tornare nella capitale saudita il prossimo anno. Rimangono negli occhi i soliti stadi mezzi vuoti, specie quando non ci sono le squadre più apprezzate in Medio Oriente: la scorsa edizione, con la Juventus tra le fantastiche quattro, era andata molto meglio; quest’anno si è difesa solo la prima semifinale tra Napoli e Milan, grazie al fascino dei rossoneri, i più tifati in Arabia.

Ma resta anche la consueta pioggia di soldi: 23 milioni di euro a edizione, la maggior parte a chi vince, ma un gradito obolo (2 milioni da dividere in 16) anche a chi non partecipa. E la possibilità di costruire un canale di comunicazione, che a sua volta facilita gli affari di tutti e la visibilità internazionale del calcio italiano, in un luogo dove la Serie A rivendica a buon diritto di essere arrivata per prima: «Oggi l’Arabia Saudita è uno dei centri mondiali per quanto riguarda alcuni dei più grandi eventi sportivi – ha ricordato l’ad di Lega, Luigi De Siervo –. Noi abbiamo capito già nel 2018 che qui stava cambiando qualcosa e abbiamo sottoscritto un accordo strategico».

Il bilancio di questa edizione, anche al netto dello spiacevole incidente che ha riguardato alcuni tifosi al rientro in Italia e nei confronti dei quali la Lega si è attivata in tutti i modi, è considerato positivo, ma l’anno prossimo la Supercoppa non tornerà a Riad: da contratto, è prevista un’ulteriore edizione da qui al 2028, però a gennaio 2027 il Paese ospiterà la Coppa d’Asia e in Lega sanno già che non arriverà alcuna offerta.

Le parole di Simonelli

«Il prossimo anno non saremo qua, ma non sappiamo ancora dove – ha spiegato il presidente Simonelli –. Senza il vincolo contrattuale della doppia sfida, si potrebbe tornare a una finale unica». Il formato final four, che piace a qualcuno e ad altri meno, non è infatti fisso, ma da confermare in assemblea anno dopo anno. Per i sauditi era un aspetto indispensabile, per altri Paesi – difficile, ma non impossibile un ritorno in Italia – potrebbe non essere così.

La location più quotata, non da oggi, sono gli Stati Uniti, sull’onda lunga dei Mondiali, magari in Florida, ma non vi è alcuna certezza e se ne discuterà in concreto in primavera. La stessa Oceania, dopo il naufragio di Milan-Como a Perth, potrebbe essere un’ipotesi suggestiva, come altre destinazioni dell’Estremo Oriente.