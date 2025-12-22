Napoli-Bologna 0-0, Conte conferma gli stessi undici per la finale di Supercoppa (LIVE)

Conte per la sfida al Bologna di Italiano conferma gli stessi undici che hanno eliminato il Milan in semifinale, ancora confermato Politano sulla destra e Di Lorenzo braccetto di difesa. Elmas confermato nel tridente con Hojlund e Neres

Il Napoli affronta il Bologna nella finalissima di Supercoppa Italiana. Teatro della sfida sempre l’Al-Awwal Park di Riad. I partenopei hanno sconfitto il Milan nella semifinale di giovedì scorso con i gol di Neres e un ispiratissimo Hojlund. Mentre i felsenei hanno avuto bisogno dei calcio di rigore per battere l’Inter di Chivu. Conte conferma gli stessi undici di settimana scorsa sempre con Politano sulla destra che chiude la catena con Neres e Di Lorenzo braccetto. Sfida meritata per entrambe le compagni che sono a tutti gli effetti le vincenti del campionato scorso e anche l’ultima coppa italia.

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Bologna

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano