Mourinho: «Qualcuno dirà che il Napoli non è stato quello che conosciamo, non sono d’accordo»

A prime Video: «Abbiamo fatto una gara straordinaria. Vincere contro il Napoli con due gol ed essere ancora vivi vale una serata fantastica per noi»

L’allenatore del Benfica, Josè  Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la vittoria contro il Napoli

Le parole di Mourinho

Cosa ha detto a Spinazzola?

«Ha vinto qualcosa in Europa, ha vinto lo scudetto ora. Spina sta costruendo un bel curriculum».

A McTominay?

«Gli ho detto che questi bambini che ho messo nei prossimi minuti sono i prossimi McTominay. Abbiamo fatto una gara straordinaria. Qualcuno dirà  che il Napoli non è stato quello che conosciamo, ma io non sono d’accordo. Il Benfica ha fatto un lavoro straordinario, ha meritato di vincere. Vincere contro il Napoli con due gol ed essere ancora vivi vale una serata fantastica per noi.

I conti sono semplici. Abbiamo sei punti. Il Benfica ha perso contro il Qarabag, se avessimo vinto avremmo nove punti. Contro il Qarabag e Ajax dovevano essere due punti obbligatori, calendario difficile. Ora non pensiamo alla Champions, l’importante era vincere oggi altrimenti sarebbe finita stasera per noi»

