Modugno: «La sfida con il Milan può portare aria nuova e qualche cambiamento»

Francesco Modugno ha commentato a Sky Sport 24 le parole di Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, analizzando il momento del Napoli e l’importanza della partita in programma domani.

“Il valore di un trofeo rappresenta sempre un tassello importante di una stagione. La Supercoppa, inoltre, propone una sfida nobile contro il Milan, un avversario di grande prestigio. Il momento resta complicato, ma arriva dopo cinque partite giocate con continuità di atteggiamento, prestazioni e risultati.

Ora la Supercoppa può portare un’aria diversa. Antonio Conte può cambiare qualcosa e provare a sistemare il suo Napoli, anche grazie al rientro di Lobotka, presente pur non essendo ancora al meglio della condizione.

Il passaggio al 3-4-3 o al 4-2-3-1 consente al Napoli di valorizzare meglio la rosa a disposizione. Non ci sarà Olivera, l’ennesimo infortunio di una stagione fin qui segnata dai problemi fisici, e Spinazzola rappresenterà l’alternativa.

In attacco spazio al tridente Neres, Lang e Højlund. Lukaku non è pronto: darebbe carattere, peso, personalità ed esperienza, una presenza importante che si sente, ma come ha spiegato Conte «non ha neanche qualche minuto nelle gambe»”.

Supercoppa, allarme meteo a Riad: scuole chiuse. Anche in Arabia Saudita non si trovano i taxi (Repubblica)

Repubblica scrive:

A Riad ha piovuto e nei prossimi giorni potrebbe piovere ancora. Il governo ha dichiarato l’allerta generale: le scuole sono chiuse e si “sconsiglia vivamente” di sostare nei sottopassaggi, dal momento che il sistema di drenaggio delle strade è approssimativo. Quello che è anomalo è il traffico impazzito, con lunghe code e difficoltà nel trovare taxi, con conseguente aumento del prezzo delle corse. Potrebbe essere questo – il traffico – l’unico vero disagio per i quattro club italiani impegnati nella Supercoppa.

Secondo Arab Weather, “l’Arabia Saudita resterà sotto l’influenza di condizioni atmosferiche instabili, aggravate dall’afflusso di aria molto fredda di origine siberiana, almeno fino a giovedì 18 gennaio”. Nelle province montuose del nord del Paese sono previste nevicate, mentre nella regione di Riyad il rischio per la giornata di giovedì è di “temporali, fulmini e possibili grandinate”.