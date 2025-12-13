Milton Pereyra sfrutterà un cavillo per trasferirsi al Napoli. Ingaggio per tre anni

La notizia, rimbalzata dall’Argentina tramite Mundo Boca Radio/TV, del trasferimento di Milton Pereyra al Napoli, ha colto di sorpresa la dirigenza De Boca Jounirs. Il trasferimento è imminente: il giocatore lascerà Buenos Aires il prossimo 28 dicembre per unirsi al settore giovanile partenopeo. Fonti interne al club argentino hanno ammesso la loro impotenza di fronte all’operazione: “Sono decisioni di famiglia“. Una dinamica che ricorda l’addio di un altro talento del Boca, Francisco Baridó, trasferitosi nel gennaio 2024 alla Juventus (e ora proprio al Napoli).

Triennale per Milton Pereyra

Secondo quanto riportato da Planeta Boca Juniors, Milton Pereyra, potrebbe lasciare il Boca Juniors tramite il cavillo della responsabilità genitoriale, strumento legale che i genitori o i tutori hanno il diritto di utilizzare per svincolare il calciatore dal club fino alla firma di un contratto professionistico. Sono diversi i giovani giocatori del Boca che sono andati via tramite la responsabilità genitoriale. Quest’ultima è uno strumento legale che i genitori o i tutori hanno il diritto di utilizzare per svincolare il calciatore dal club finché non abbia firmato un contratto professionistico. Proprio un altro giovane ha deciso di andarsene in questo modo nelle ultime ore per il Napoli che lo ha ingaggiato per tre anni.

Anni fa, quando aveva 13 anni, lo stesso Pereyra parlava di come si vedeva in futuro con lo Xeneize: «Il mio obiettivo è poter vivere di calcio e arrivare in prima squadra; un obiettivo lontano sarebbe giocare un Mondiale», diceva a Boca Late. Alla fine, ciò non accadrà, considerando che partirà ora per diventare un calciatore del Napoli.

Il Boca non ha intenzione di fare nulla difronte alla decisione del giovane calciatore, considerando che si tratta di una decisione familiare nella quale non possono intervenire. Ciò significa che il protagonista lascerà a parametro zero