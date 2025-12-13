Napoli-Boca, trattativa avanzata per il giovanissimo talento Milton Pereyra

In questi giorni si è parlato di Milton Pereyra, attaccante classe 2008 del Boca Juniors, come nome per il rinforzo del Napoli a gennaio. A tal proposito il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti aveva spiegato ieri: «Risulta anche a me un reale interessamento per il giovanissimo Milton Pereyra del Boca Juniors. Abbiamo raccolto anche noi queste indiscrezioni sul club azzurro; non so se sia già fatta, ma l’investimento sarebbe per il futuro ed è al vaglio della società».

La notizia, rimbalzata dall’Argentina tramite Mundo Boca Radio/TV, ha colto di sorpresa la dirigenza Xeneize. Il trasferimento è imminente: il giocatore lascerà Buenos Aires il prossimo 28 dicembre per unirsi al settore giovanile partenopeo. Fonti interne al club argentino hanno ammesso la loro impotenza di fronte all’operazione: “Sono decisioni di famiglia“. Una dinamica che ricorda l’addio di un altro talento del Boca, Francisco Baridó, trasferitosi nel gennaio 2024 alla Juventus (e ora proprio al Napoli).

Il Corriere del Mezzogiorno conferma le notizie di ieri in merito al giovanissimo brasiliano, Milton Pereyra, classe 2008:

“Sul mercato si guarda anche al futuro, ha in pugno Milton Pereyra, un attaccante argentino classe 2008 pronto a lasciare da svincolato il Boca Juniors per trasferirsi al Napoli, in cui rinforzerebbe la Primavera. I colloqui sono avviati anche per battere la concorrenza del Brighton, Pereyra ha scelto il Napoli che sta valutando di chiudere questa trattativa per realizzare un colpo in prospettiva. Ritroverebbe Baridò, che è andato via dal Boca Juniors nel 2024 trasferendosi prima alla Juventus e poi al Napoli”.