La risposta piccata di Sarri a Lotito: «Non si tratta di non indebolirsi, la squadra va rinforzata»

Questione di lessico, l'ex Napoli ha voluto chiarire: «Non ho chiesto giocatori, ma ruoli». Lotito aveva detto, nel pre-gara di Lazio-Bologna: «Non sono al supermercato, che pago uno e prendo tre...»

Dopo la gara tra Lazio e Bologna (finita 1-1 ndr), Sarri ha risposto in modo piuttosto piccato e diretto a delle affermazioni di Lotito nel pre-gara, prima a Sky e poi a Dazn. Il patron biancoceleste aveva chiaramente affermato che il mercato sarebbe stato fatto di “non indebolirsi”. Sarri ha voluto chiarire che semmai la parola giusta era “rinforzare”.

Sarri ha risposto a Lotito senza mezzi termini, la squadra va rinforzata (Messaggero)

Ne parla così il Messaggero:

“[…] Nel prepartita Lotito era tornato sul tema mercato: «Non siamo al supermercato dove pago uno e prendo tre – le sue parole a Sky Sport – faremo le cose necessarie per non indebolirci e non mortificare le persone presenti in organico. L’allenatore ci dirà se ha bisogno di ritocchi, ma la rosa ha il potenziale per tornare in Europa».

Dichiarazioni alle quali Sarri però ha risposto senza mezzi termini in conferenza stampa: «Non basta solo non indebolirla: questa squadra va rinforzata. Ma deve arrivare solo gente che ci migliora. Non ho fatto richieste a livello di nomi, solo nei ruoli». Programma: oggi riposo, ripresa fissata domani pomeriggio con attesa sulle condizioni di Isaksen. Rovella invece, ieri in tribuna con i collaboratori di Sarri, prosegue la riabilitazione con l’obiettivo di ritrovare minuti da metà gennaio in poi”.