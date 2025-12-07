«Penso che stanno trovando una quadra, un gruppo che si è cementato, che ha potenzialità. Possiamo dire la nostra contro tutte le squadre, secondo me è un problema di concentrazione. Poi Sarri ci dirà quello che serve per crescere ulteriormente. La società non ha nessun interesse a indebolire la squadra, per fugare qualsiasi preoccupazione inventata. Sono convinto che la nostra sia una rosa con potenziale. Con il lavoro di tutti si possono creare le condizioni per riprendere un percorso che ci ha sempre visto in qualche modo presenti in Europa. Non dobbiamo fasciarci la testa prima di rompercela, senza voli pindarici, ma consapevoli di avere un gruppo molto motivato, unito e che può dire la sua.»

Sul mercato a gennaio

«Ho detto che la Lazio a gennaio non verrà indebolita, c’è una logica. Altrimenti continuiamo a fare i ragionamenti sul mercato, non siamo al supermercato dove pago uno e prendo tre. Faremo le cose che necessitano per migliorare e non mortificare le persone che ci sono all’interno dell’organico. L’allenatore ci dirà se ha bisogno di ritocchi per la squadra. I nostri giocatori sono tutti appettiti da tante squadre, ma non li abbiamo messi sul mercato.»

Poi, a Dazn:

Su Immobile



«L’ho acquisito io, ho puntato su di lui e l’ho trattato come uno di famiglia. Grande giocatore, poi ha scelto di non proseguire, una scelta fatta autonomamente. Purtroppo tutto ciò che ha un inizio ha una fine, il tempo determina i cambiamenti. Io sono 22 anni che faccio il presidente, il tempo passa per tutti»

Su Sarri

«Penso che la squadra stia esprimendo un buon gioco, ho avuto apprezzamenti da tante persone che ritengono la squadra esprima un bel gioco. C’è spirito di gruppo, compattezza e determinazione. Spero rimanga fino alla fine, questo consentirebbe a tutti i giocatori di esprimere le loro potenzialità. Stanno rientrando gli infortunati, così la squadra potrà mostrare il proprio valore con alla regia il sapiente allenatore che è Sarri.»

Ritorni di Luis Alberto o Milinkovic-Savic?

«No. La squadra non sarà indebolita. C’è un confronto sereno e costruttivo in società, tutto quello che necessiterà verrà messo in atto. Dobbiamo anche valorizzare il patrimonio che abbiamo. Ci sono giocatori che erano fuori dal progetto e che oggi invece hanno mostrato il loro valore. Dobbiamo far si che si raggiunga sempre il meglio per raggiungere i nostri obiettivi.»