Mbappé, pensionamento anticipato per il poliziotto a cui il giocatore ha dato 60mila euro

Il poliziotto della donazione di Mbappé sanzionato

L’Equipe scrive:

Un poliziotto responsabile della sicurezza della Nazionale francese è stato sanzionato con un pensionamento anticipato dalla Direzione generale della Polizia nazionale (Dgpn) dopo aver ricevuto una donazione da Kylian Mbappé. Nel giugno 2023, questo agente, amico della famiglia Mbappé, ha ricevuto una donazione di €60.300 dall’attuale capitano francese derivante dal suo bonus ai Mondiali 2022. Questa somma è stata segnalata da un banchiere a Tracfin, l’unità di informazione finanziaria del Ministero dell’Economia, nel luglio 2024, portando all’apertura di un’indagine giudiziaria.

A ottobre il poliziotto non era stato sanzionato. Il 20 dicembre ha subito un pensionamento anticipato, una sanzione decisa dalla Dgpn per non aver dichiarato questa donazione. L’avvocato assicura che fosse una donazione legale e che si appelleranno al tribunale amministrativo. L’indagine è ancora in corso e il poliziotto sarà impegnato a tempo determinato fino alla fine della Coppa del mondo 2026.