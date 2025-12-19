Marotta: «Abbiamo avuto coraggio con Chivu, prima di criticare bisogna dare tempo»

A Italia 1: «Abbiamo fatto questa scelta consapevoli di avere a che fare con un professionista che ha qualità. A giugno momenti negativi, ci siamo confrontati, siamo dirigenti d'esperienza».

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a Italia 1 poco prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter, la seconda semifinale di Supercoppa. La vincente raggiungerà il Napoli in finale, lunedì alle 20.

Le parole di Marotta

«Siamo qua per avere un ruolo da protagonisti, questa è la storia dell’Inter. Stasera vogliamo superare un Bologna che ha caratteristiche positive, per cui sappiamo che è un avversario ostico».

Un regalo di mercato ai tifosi:

«Non escludo nulla, ma la squadra e la rosa rispondono appieno alle esigenze dell’allenatore. Ma un confronto lo faremo e valuteremo il da farsi. Non dobbiamo riparare nulla, solo fare i conti con qualche infortunio».

Su Chivu:

«Siamo orgogliosi e fieri di aver fatto questa scelta e averlo con noi. E’ un allenatore moderno con tante qualità, abbiamo avuto il coraggio di metterlo allenatore dell’Inter. Abbiamo fatto questa scelta consapevoli di avere a che fare con un professionista che ha qualità di comunicazione e capacità di applicare il lavoro in allenamento. Siamo dirigenti di esperienza, dobbiamo confrontarci anche nei momenti negativi come è stato a giugno. Prima di valutare le scelte fatte bisogna avere a disposizione il tempo per farlo. Le critiche le lasciamo dove le abbiamo trovate».