Maresca al Chelsea non è amato neanche dai tifosi. Per qualcuno è arrogante, ma è solo consapevole del suo valore

Enzo Maresca vuole essere Bill Shankly, Don Revie, Brian Clough, Sir Alex Ferguson. Vuole essere Pep Guardiola. Ma questo – scrive Jamie Carragher sul Telegraph – “non è più quel tempo. Siamo nell’era del proprietario. Anche se questo non impedisce ad alcuni allenatori attuali di aspettarsi lo stesso tipo di trattamento, ed è questo che mi porta a Enzo Maresca. È curioso che lo sentiamo accostato al Manchester City la prossima estate, anche con Guardiola ancora in carica e la corsa al titolo in piena espansione. Noto con interesse che Maresca ha recentemente cambiato il suo allenatore in Jorge Mendes. Non ci sarebbe allenatore ambizioso al mondo che rifiuterebbe l’opportunità di allenare la fantastica squadra del City. Ma quello che ho da dire su Maresca riguarda le aspettative che ha per la gestione del Chelsea, o del City, o di qualsiasi altro club importante – e di alcuni di livello inferiore – che ha proprietari molto ricchi”.

Secondo Carragher (e non solo lui) infatti Maresca l’anno prossimo non allenerà il Chelsea. Perché è “alle prese con una proprietà che ha un modo unico di fare le cose”.

“Maresca vuole avere più potere al Chelsea. Credo che abbia fatto un lavoro eccellente: la qualificazione alla Champions League, la vittoria dell’Europa Conference League e poi la sorpresa generale con la vittoria della Coppa del Mondo per Club. Forse gli sarebbe piaciuto avere voce in capitolo sugli acquisti, soprattutto di un difensore centrale, ma non accadrà. Gli allenatori del Chelsea devono capire che non c’è stato alcun cambiamento rispetto ai tempi in cui Roman Abramovich assumeva e licenziava gli allenatori. Anzi, si potrebbe dire che è diventato ancora più spietato. La proprietà di Eghbali-Boehly ha esonerato Mauricio Pochettino perché voleva un allenatore energico e concreto, e l’ha ottenuto in Maresca. Quello che non volevano – e ancora non vogliono – è un allenatore nel senso tradizionale del termine”.

“Maresca è un allenatore di grande talento. Lo si vede nei suoi giorni migliori, quando ha battuto il Paris Saint-Germain o il Barcellona negli ultimi sei mesi. Ma questa capacità non si tradurrà mai in un maggiore potere sulla gerarchia del Chelsea. È stato assunto come allenatore e, finché rimarrà, rimarrà un allenatore”.

“Sarebbe d’aiuto per Maresca se fosse amato dai tifosi, ma chiaramente non è così che lo vedono. Dal suo punto di vista, il suo atteggiamento sembra essere quello di non cercare quell’affetto. Ha una consapevolezza di sé di cui tutti gli allenatori di alto livello hanno bisogno. Alcuni potrebbero chiamarla arroganza, ma è un prerequisito del lavoro”. Ma “il Chelsea si impegnerà a trovare un nuovo allenatore e sarà sempre qualcuno che crede di essere l’uomo giusto per il ruolo e che può lavorare alle condizioni delineate. È così che funziona il calcio. Al Chelsea, la storia ci insegna che in ogni lotta per il potere ci sarà un solo vincitore, e non sarà l’allenatore”.