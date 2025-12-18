Sicuri che Maresca sia l’uomo giusto per il dopo Guardiola al Manchester City? (Athletic)

È il primo della lista, Pep dovrebbe lasciare a fine stagione. L'italiano sta facendo benissimo al Chelsea ma la sua esperienza con i Blues non è solo luci e trofei

Enzo Maresca è tra i principali candidati a raccogliere l’eredità di Pep Guardiola al Manchester City, qualora il tecnico catalano lasciasse a fine stagione. Il City starebbe valutando possibili alternative nonostante il contratto di Guardiola fino al 2027, con Maresca favorito anche per il suo passato nello staff dei Citizens. Attualmente al Chelsea, l’allenatore italiano ha vinto Conference League e Mondiale per Club, ma alcune dichiarazioni recenti hanno alimentato dubbi sul suo futuro a Londra. Lo scrive il Daily Mail

Al Chelsea non è piaciuto lo sfogo di Maresca

Secondo Athletic , la partenza del 54enne tecnico potrebbe avvenire alla fine della stagione in corso, con un incombente punto interrogativo sulla decisione che verrà presa verso la fine della stagione. Si ritiene che il club stia stilando una lista di possibili obiettivi nel caso in cui si verificasse tale eventualità: alcune fonti suggeriscono che l’ex vice allenatore Maresca sia il favorito. Maresca ha lavorato sotto la guida di Guardiola tra il 2022 e il 2023, dopo aver ricoperto in precedenza il ruolo di allenatore della squadra Under 23 del Manchester City , prima di lasciare il club per supervisionare il ritorno del Leicester in Premier League alla fine della stagione 2023-24. Maresca è entrato nello staff del Chelsea l’etate successiva vincendo la Uefa Conference Cup e la Coppa,

L’allenatore italiano si è unito alla squadra della zona ovest di Londra l’estate successiva e da allora ha vinto la Conference League e il Mondiale per club. Il Chelsea ha rifiutato di commentare. Il suo contratto è valido fino al 2030, con possibilità di un ulteriore anno.

Prosegue Athletic:

Maresca ha trascorso la maggior parte dei suoi 18 mesi alla guida del Chelsea lottando per convincere il mondo esterno che merita la fiducia che il club ha dimostrato in lui. Non c’è dubbio che sia un allenatore di talento e intelligente, ma quei periodi al Chelsea sono stati intervallati da periodi di crisi o almeno di insicurezza per un allenatore relativamente inesperto e un gruppo di giocatori inesperti. Ci sono ancora molte domande sul modo in cui imposta la squadra, se sia in grado di fornire miglioramenti collettivi di cui il Chelsea ha bisogno, e se ha la compostezza per alleviare le tensioni che possono esplodere intorno a una squadra piuttosto che infiammarle, come è stato il caso dei suoi commenti pubblici nell’ultima settimana.

Maresca è immediatamente riconoscibile come seguace della dottrina di Guardiola (anche se lo stesso Guardiola preferirebbe suggerire che la sua ispirazione proviene da Marcelo Bielsa, ora alla guida dell’Uruguay). Ha spesso definito Guardiola un “genio”, dopo aver lavorato con lui prima come allenatore della squadra Under 21 del City e poi come assistente della prima squadra; Guardiola, da parte sua, ha recentemente definito Maresca “uno dei migliori allenatori al mondo” in conferenza stampa.