Mamdani e il legame con il Senegal nel 2002: «Quanto esultai per la vittoria sulla Francia»

Mamdani e il suo legame con il Senegal nel 2002: una storia che a molti può sembrare curiosa, ma forse non lo è poi così tanto. Il neo sindaco di New York, con origini indiane e ugandesi, è il primo sindaco della Grande Mela ad avere radici straniere di questo “tipo”. Proprio per questo, sia durante la campagna elettorale sia ora nel suo mandato, si è fatto portavoce e difensore dei più deboli, degli oppressi e soprattutto degli immigrati, considerati il tessuto fondamentale della società newyorkese.

Il Senegal, da parte sua, è stata una delle colonie più sfruttate dalla Francia, sia nel periodo coloniale sia negli anni successivi, quando il colonialismo era ormai un ricordo. Forse, così, quei “puntini” che collegano le sue origini con la storia del Senegal iniziano ad avere un senso.

Scrive le Parisien:

“Non pensavamo che il miglior ricordo di calcio di Zohran Mamdani sarebbe stata una sconfitta della Francia”. Eppure. A margine della Coppa d’Africa che si svolge in Marocco, il sindaco di New York ha consegnato il suo miglior ricordo legato al calcio africano.

«Non era in Coppa d’Africa, ma è comunque calcio africano. Di solito, mio padre non mi lasciava mai arrivare in ritardo a scuola, ma nel 2002, quando il Senegal ha battuto la Francia nella partita di apertura (della Coppa del Mondo)… Beh, sono arrivato in ritardo».

Mamdani ha avuto una parola per l’Uganda