Mainoo è diventato improvvisamente importante per Amorim, ora è il «futuro del club»

Così ha dichiarato il tecnico portoghese, che aggiunge: «Tutto può cambiare nel calcio in due giorni, può giocare in luogo di Casemiro». Intanto il centrocampista ha un problema al polpaccio

Improvvisamente Kobbie Mainoo è diventato importante per Amorim. Dopo che l’allenatore portoghese aveva – non una volta sola – dichiarato che avrebbe dovuto fare di più per giocare allo United e che alla fine anche Ronaldo aveva fatto un po’ di panchina, ora viene considerato come il futuro del club. Che non venga più ceduto a gennaio (come è successo a giugno) ça va sans dire.

Mainoo è improvvisamente il futuro dello United, a detta di Amorim (Guardian)

Così ha dichiarato Amorim a riguardo:

«Sarà il futuro del Manchester United. Questa è la mia sensazione. Quindi non deve far altro che aspettare ogni occasione e tutto può cambiare nel calcio in due giorni. Avrà l’opportunità che ha sempre per farsi strada. La posizione di Casemiro può prenderla tranquillamente. Può giocare se giochiamo a tre a centrocampo. Può giocare come noi nella posizione di Mason Mount. Cessione? Se non troviamo nessuno, è difficile che se ne vada.»

Poi sul modulo:

«Possiamo giocare in modo diverso per ottenere più qualità da questi giocatori, perché ho la sensazione che se dovessimo giocare un 3-4-3 perfetto dovremmo investire molti soldi e tempo. Sto iniziando a capire che non accadrà, quindi forse dovrò adattarmi.»

Si legge così sul Guardian a commento:

“Ruben Amorim ha affermato che Kobbie Mainoo è “il futuro del Manchester United” e che la versatilità del ventenne aumenta le sue possibilità di entrare presto a far parte della squadra. Mainoo ha un problema al polpaccio che lo escluderà dalla trasferta del Newcastle all’Old Trafford il giorno di Santo Stefano, ma Amorim ha offerto il suo più fermo sostegno finora per un giocatore che non ha schierato titolare in nessuna delle 17 partite di Premier League dello United”