Dal Belgio cominciano a preoccuparsi: “Ma quando rientrano Lukaku e De Bruyne?”

Big Rom non è partito per Cremona, De Bruyne dovrebbe rientrare tra febbraio e marzo. La Dernier Heure si chiede del loro ritorno

In Belgio si chiedono, ma quando tornano De Bruyne e Lukaku. La Derniere Heure riporta le parole di Antonio Conte dopo la vittoria sulla Cremonese, parole che non tranquillizzano i fan dei diavoli rossi.

«Speriamo che Lukaku e De Bruyne, così come gli altri giocatori infortunati, possano tornare a disposizione il prima possibile», ha dichiarato il tecnico italiano. «Ma dovremo essere pazienti con tutti. Gli infortuni di De Bruyne e Lukaku non sono da prendere alla leggera: dovremo aspettare e vedere come rientreranno», ha proseguito l’ex commissario tecnico della Nazionale.

Se ci si aspettava la presenza di “Big Rom” nella lista dei convocati di domenica, il suo nome non è stato infine inserito nel referto di gara, per evitare rischi inutili. Il belga era comunque partito con la squadra per l’Arabia Saudita poco meno di due settimane fa, dove il Napoli ha conquistato la Supercoppa Italiana. Tuttavia, la sua presenza sembrava legata soprattutto al ruolo di “leader” dello spogliatoio azzurro. L’attaccante dei Diavoli Rossi si era infortunato alla coscia durante un’amichevole contro l’Olympiakos lo scorso 14 agosto. Il suo rientro è previsto per l’inizio del 2026 e potrebbe essere disponibile per la sfida contro la Lazio del 4 gennaio.

Leggi anche: Conte chiagne e fotte o è vero che il Napoli non è al livello di Juventus, Milan e Inter?

Per quanto riguarda invece Kevin De Bruyne, alle prese con una lesione al bicipite femorale destro, il suo recupero potrebbe avvenire tra febbraio e marzo 2026.