Lukaku fa notizia in Belgio anche in panchina: Neres e Hojlund segnano e abbracciano Big Rom

I gol di Neres ed Hojlund avevano una dedica speciale: Romelo Lukaku seduto in panchina con la squadra dopo quattro mesi di assenza per infortunio. Lo scrive La Derniere Heure che racconta la semifinale di Supercoppa vista dal belga.

Il riscaldamento di Lukaku? Correre ad abbracciare Neres e Hojlund

Cappellino calcato sulla testa, Romelu Lukaku si è goduto lo spettacolo. E le due reti dei suoi compagni di squadra, David Neres (39’) e Rasmus Hojlund (64’). Invece di alzarsi per andare a scaldarsi, le esultanze dei compagni sono state di fatto gli unici momenti di questa serata in Arabia Saudita, a Riyad, in cui si è visto Big Rom correre lungo il bordo del campo. Con due scene quanto mai simboliche: dopo aver segnato, Neres e Hojlund hanno avuto lo stesso istinto, correre verso la panchina e saltare tra le braccia di Lukaku.

Il messaggio era chiaro: “Questo gol era per te, Romelu”. Per salutare il suo ritorno in panchina dopo quattro mesi di assenza. Per fargli capire che non ha perso il suo ruolo di pilastro dello spogliatoio napoletano. E per regalargli questa finale di Supercoppa Italiana di lunedì sera, con questa volta l’opportunità di poter magari giocare qualche minuto. Se la sua squadra non avesse fatto il proprio dovere, Antonio Conte avrebbe forse pensato di lanciarlo già questo giovedì. Ma il Milan non ha mai realmente messo in difficoltà gli Azzurri.

Resta ora da capire contro chi Lukaku potrà forse trovare i suoi primi minuti ufficiali in questa stagione: il Bologna o l’Inter, la sua ex squadra, per una questione di simboli?