Home » Il Campo » Dichiarazioni

Hojlund: «Nell’abbraccio con Lukaku c’è tutto il bel rapporto che abbiamo»

A Mediaset: «Tra pochi giorni ci sarà l'opportunità di vincere un trofeo e volgiamo vincerlo»

Napoli Hojlund

Ni Napoli 07/12/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Juventus / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: esultanza gol Rasmus Hojlund

A SpoertMediaset, l’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Milan in Supercoppa

Le parole di Hojlund

«Sono felice per me e per la squadra, tra pochi giorni ci sarà l’opportunità di vincere un trofeo e vogliamo vincerlo»

L’abbraccio con Lukaku dopo il gol

«Abbiamo l’opportunità di vincere un trofeo. In quell’abbraccio c’è tutto il bel rapporto che abbiamo. Lui è un grande campione e riaverlo in campo con noi sarà importantissimo»

 

Correlate