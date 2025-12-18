Hojlund: «Nell’abbraccio con Lukaku c’è tutto il bel rapporto che abbiamo»
A Mediaset: «Tra pochi giorni ci sarà l'opportunità di vincere un trofeo e volgiamo vincerlo»
A SpoertMediaset, l’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Milan in Supercoppa
Le parole di Hojlund
«Sono felice per me e per la squadra, tra pochi giorni ci sarà l’opportunità di vincere un trofeo e vogliamo vincerlo»
L’abbraccio con Lukaku dopo il gol
«Abbiamo l’opportunità di vincere un trofeo. In quell’abbraccio c’è tutto il bel rapporto che abbiamo. Lui è un grande campione e riaverlo in campo con noi sarà importantissimo»