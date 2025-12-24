Lucca potrebbe andare alla Juventus in prestito oneroso. Incontro tra il club e l’agente Beppe Riso

Lorenzo Lucca alla Juventus a gennaio? È un’idea, un’ipotesi, non ancora una trattativa.

Luciano Spalletti desidera anche un attaccante oltre a un centrocampista. E li desidera a gennaio, nel calciomercato invernale. Un’idea potrebbe essere Lorenzo Lucca che piace anche al West Ham.

Ne scrive Tuttosport con Nicolò Schira.

Si parte da Milik il polacco che era sparito nel nulla d altre un anno e che Spalletti ha riportato in panchina. Il tecnico di Certaldo lo stima ma occorrono garanzie fisiche per poter fidarsi di lui. E bisogna capirlo in fretta perché il mercato è possibile solo a gennaio.

L’infortunio di Dusan Vlahovic impone riflessioni importanti sul fronte offensivo, che vanno ben oltre il modulo. Lo scorso fine settimana è andato in scena un contatto tra l’agente Beppe Riso e la dirigenza della Juventus. Gli ottimi rapporti tra le parti fanno, inevitabilmente, pensare a un canale aperto in vista di gennaio e tra i nomi oggetto della chiacchierata c’era anche quello di Lorenzo Lucca. Il fenicottero di Moncalieri, com’era stato soprannominato dai tifosi dell’Udinese, a Napoli finora ha trovato poco spazio e il rientro ormai prossimo di Lukaku può aprire alla partenza in prestito oneroso. Soluzione questa gradita anche dalle parti della Continassa dove non intendono sul reparto offensivo impegnarsi in operazioni a titolo definitivo. Lucca era approdato in estate al Napoli in prestito oneroso (9 milioni) con obbligo di riscatto (26 milioni) allo scattare del primo punto ottenuto dagli azzurri a partire dal 3 febbraio. Tradotto: il riscatto appare solamente una mera formalità anche se tecnicamente avverrebbe soltanto a mercato invernale concluso. Serve quindi il placet dell’Udinese o che il Napoli anticipi formalmente un acquisto che comunque avverrebbe pochi giorni dopo.