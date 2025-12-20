Lucca via a gennaio, ma solo all’estero: il West Ham può essere la meta giusta (Moretto)
La squadra londinese perderà Fullkrug, promesso al Milan «All'estero per Lucca ci sono più proposte, ma per il prestito oneroso prima andrà riscattato il suo cartellino»
Lucca molto probabilmente lascerà il Napoli a gennaio. A spiegarlo è Matteo Moretto, intervenuto come di consueto sul canale Youtube di Fabrizio Romano per fare il punto del mercato di gennaio che sta per partire. L’ex attaccante dell’Udinese non ha trovato spazio a Napoli e ora verrà “chiuso” anche dal rientro di Lukaku. Il Napoli però vorrebbe venderlo all’estero, senza rinforzare l’attacco di una concorrente in Serie A.
Lucca verso l’estero, c’è il West Ham che ha bisogno di attaccanti (Moretto)
Di seguito quanto dichiarato a riguardo sul canale Youtube di Fabrizio Romano:
«Sia Dovbyk che Lucca sono due giocatori che a gennaio possono cambiare squadra. Entrambi hanno proposte più dall’estero che dall’Italia. Il Napoli vuole darlo più all’estero che a squadre di A. Per il prestito oneroso andrà prima riscattato il giocatore dall’Udinese. Comunque non escludiamo nulla sul loro futuro. Entrambi, infatti, ripeto, saranno due nomi da tenere in considerazione per il mercato di gennaio. In Premier ad esempio c’è il West Ham alla ricerca di attaccanti, vedremo»