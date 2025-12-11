Lucca ha un agente molto bravo a far parlare dei suoi assistiti (SportItalia)

In questi giorni si parla di Lucca più di quanto non lo si veda in campo col Napoli. Potrebbe essere proprio questa, secondo SportItalia la motivazione delle tante voci di mercato sull’attaccante azzurro. Lo scambio Napoli-Milan, precisa, “non starebbe né in cielo né in terra“.

“Lucca ha un agente molto bravo, tra i migliori al mondo, che sa far parlare dei suoi assistiti: il resto è mancia“.

Sul passaggio al Milan Moretto aveva detto: «Lucca è una possibile idea per gennaio in un’operazione anche slegata da Loftus-Cheek. Ne ho parlato già ieri di scambio prestiti, ma è complessa. Lucca di sicuro è gradito da Allegri e se Lukaku darà determinate garanzie, l’uscita di Lucca a gennaio non è da escludere». E Pedullà aveva prontamente “Il Napoli insisterà per Mainoo, non è interessato a Loftus-Cheek che comunque il Milan non intende cedere. Oggi Lucca non è sul mercato, una decisione definitiva verrà presa solo quando ci saranno certezze sul rientro a pieno regime di Romelu Lukaku”.